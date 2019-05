Gendarmes dicen que operativo por "celdas vip" en la Ex Penitenciaría fue un montaje

24Horas.cl Tvn

23.05.2019

Este jueves, la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) emitió una declaración pública en la cual manifiesta que las llamadas "celdas vip" descubiertas en semanas recientes al interior de la Ex Penitenciaría de Santiago fueron en realidad un "montaje".

El comunicado se refiere en particular al procedimiento encabezado el pasado 17 de mayo por el Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, en compañía del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de la cartera, Juan José Ossá. En la cita, la Ansog sostiene que la celda en cuestión contaba con "cierto nivel de comodidades (...) en dicho procedimiento se incautaron además estoques, droga y celulares".

A raíz de esta situación, la asociación señala que "existe una tremenda molestia en el personal de la Ex Penitenciaria, ya que existen hechos fundados de que ese procedimiento se trató claramente de un montaje, ya que en primer lugar la señalada celda se acondicionó en su minuto como sala de estar en atención para Profesionales del Área Técnica y otros funcionarios durante el día, siendo usado como dormitorio común toda la noche; como así mismo los televisores de 32" pulgadas fueron autorizados por la jefatura de Unidad a las comunidades de calles o galerías para uso general no particular. Además los estoques y otros elementos no fueron en su totalidad incautados en ese procedimiento y lugar, y fueron maliciosamente puestos para abultar y exacerbar mediáticamente el procedimiento".

A su vez, la Ansog hace hincapié en que las autoridades omitieron un punto muy importante cuando se dio a conocer este operativo, y es que de acuerdo a lo indicado por personal de la Ex Penitenciaría, "históricamente a la población penal la Jefatura de Unidad le ha autorizado distintos materiales para mejoramiento de baños, celdas y habiltabilidad, lo cual se logra con autogestión de la población penal y con el objeto de realizar "conducta", y esta realidad no es ajena de otras cárceles, ya que históricamente existe una gran carencia y miseria en la infraestructura de uso de internos, la cual ha sido suplica por la propia población penal con el visto bueno de la autoridad, es decir, Alcaides, Jefes Operativos, Jefe Área Técnica y Encargados de Mantención quienes verifican si los arreglos son necesarios".

De esta manera, la agrupación apunta a que "la responsabilidad estatal y de la administración Penitencia en materia de habitabilidad de la población penal ha sido asumida por los propios reos y eso la autoridad no la dio a conocer como debió hacerlo".

La Ansog responsabiliza a "la autoridad" por la ejecución de este supuesto montaje, y además consigna que "el personal de nuestra Institución y en especial el de dotación de la Ex Penitenciaría se ha sentido ofendido y denostado en su calidad de funcionario y ciudadano, ya que sin motivo alguno la prensa, en especial matinales de televisión hicieron un festín generalizado respecto al personal de Gendarmería".

Por último, la entidad solicita al Ministerio de Justicia ordenar la realización de un Sumario Administrativo para establecer "las responsabilidades en el montaje de la 'celda vip' de la Ex Penitenciaría y que se le den las disculpas públicas del caso al personal de la Unidad, de igual forma debe ser el propio Ministerio quien también debe excusarse por su responsabilidad de mando, ya que la gran mayoría del personal cumple su trabajo con compromiso, dignidad y honorabilidad a pesar de todas las precariedades del sistema penitenciario nacional".