Durante la entrega del balance de la jornada con respecto a las comisarías dañadas, aprovechó de ofrecer sus disculpas, indicando que "no tuvo ninguna otra intención de buscar un ejemplo cotidiano, práctico, totalmente equivocado".

General Bassaletti por comparar uso de armas a perdigones con la quimioterapia: "Derechamente me equivoqué"

24Horas.cl Tvn

22.11.2019

Esta tarde, jefe de Zona Metropolitana Este, general Enrique Bassaletti, se refirió a los dichos de esta mañana, los cuales generaron bastante polémica, al comparar el uso de armas a perdigones con la quimioterapia.

Durante la entrega del balance de la jornada con respecto a las comisarías dañadas, aprovechó de ofrecer sus disculpas, indicando que "efectivamente en el contexto de una pregunta (...) buscando ejemplificarlo, quizás equivocadamente que tratando de buscar ejemplos cotidianos, derechamente me equivoqué y di un ejemplo que naturalmente no fue el debido".

General de Carabineros compara el uso de armas a perdigones con la quimioterapia Leer más

Agregó que "frente a eso, no tengo más que excusarme y particularmente, porque el contexto o ejemplo, pudo haber herido a más de alguien. Jamás se me pasó por la mente tratar de jugar con una enfermedad tan grave como la que señalaba ahí".

Finalmente reitera que "De todo corazón, no fue mi intensión y como corresponde asumir las consecuencias de un equívoco, pero que no tuvo ninguna otra intención de buscar un ejemplo cotidiano, práctico, totalmente equivocado".

CIFRAS DE COMISARÍAS DAÑADAS

Según indicó el General, una veintena de cuarteles a lo largo de todo Chile han sido dañados, no en un contexto de marcha o de reivindicaciones de ninguna naturaleza, sino que "decididamente han ido a estos cuarteles lanzando piedras, botellas, han lanzado bombas molotov en algunos casos y otros, pocos, armas de fuego directamente contra el personal de carabineros".

Explicó que esto afecta a la gente que debe ir a los cuarteles o a las comisarías, las cuales son instancias de servicio a la comunidad donde las personas pueden ir a hacer denuncias, constancias, consultas o trámites.

Bassaleti indicó que las comunas mas perjudicadas con esto, han sido Peñalolén, Puente Alto, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, entre otras, enfatizando que "en muchos casos, estos cuarteles han sido pedidos por la comunidad".