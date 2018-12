General Director de Carabineros Mario Rozas: "Me estoy enfocando más en las soluciones que en los problemas"

24Horas.cl TVN

23.12.2018

El general director de Carabineros, Mario Rozas, asumió este sábado sus funciones en la institución, luego que el viernes el Presidente Sebastián Piñera lo designara en su cargo, tras lograr concluir el trámite para la remoción de Hermes Soto.

En entrevista con La Tercera, Rozas manifiesta estar orgulloso por la designación y asegura que la crisis en la que están envueltos, a raíz del megafraude, la Operación Huracán y el homicidio a Camilo Catrillanca, "se supera trabajando, trabajando y trabajando".

Como labor fundamental de su gestión, Rozas no duda en señalar que tal como es la esencia de la policía, será la de prevención. "Esencialmente, la labor apuntará a lograr una interacción e integración con la comunidad para aumentar los niveles de seguridad y, sobre todo, prevenir y tratar de controlar el delito lo que más se pueda".

Sobre el caso Catrillanca, enfatiza en que se deben generar los cursos de acción para que estas cosas no se vuelvan a repetir, y para La Araucanía en general, "mantendremos una especial atención sobre cómo se vayan desarrollando las acciones del delito, pero con la intención de querer estar presentes y desarrollar una labor preventiva que la comunidad perciba".

La renuncia forzada de Hermes Soto es algo que Rozas prefiere no profundizar. "No tengo una opinión, porque es una razón que no conozco mayormente. Y no tengo una opinión formada al respecto". En esa línea, sostiene que "estoy enfocado en otras instancias, más que en opinar sobre lo que ya ha pasado. Me estoy enfocando en soluciones más que en problemas".