General director de Carabineros, Ricardo Yáñez: "Estamos de pie y no hemos bajado los brazos, pese a toda la adversidad"

24Horas.cl Tvn

30.11.2020

En entrevista con 24 Horas Central, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentó los principales temas que se vinculan con la institución a partir del estallido social de octubre de 2019, además del presente que enfrentan tras la renuncia de su antecesor, el general Mario Rozas.

Consultado si es que hay una crisis al interior de Carabineros, el general Yáñez sostuvo que "Carabineros sigue trabajando como lo ha hecho durante los 93 años. Una institución que está en crisis no tiene 15 millones de procedimientos en un año, no atiende 27 procedimientos por minuto, no desarticula más de 900 bandas y organizaciones criminales, no incauta más de 10 toneladas de droga, no atiende 20 partos en la comunidad. Es una institución dinámica que está permanentemente trabajando".

No obstante, reconoció que "obviamente hemos vivido situaciones muy complejas, nos han llevado al límite en nuestras acciones. Nuestros funcionarios han estado exigidos en una gran capacidad por la sobredemanda que hemos tenido de requerimientos, pero somos una institución que seguimos trabajando, estamos de pie y no hemos bajado los brazos, pese a toda la adversidad y complicaciones que hemos enfrentado".

A lo anterior sumó respecto a los efectivos procesados que "han ocurrido hechos puntuales muy graves y que obviamente nos han afectado, pero han sido grupos que están muy compartimentados y que se encuentran respondiendo ante los Tribunales en los juicios que se están llevando a cabo, pero la gran mayoría de los carabineros sigue trabajando".

"LA GENTE SIGUE QUERIENDO A CARABINEROS PORQUE ENTIENDE QUE SOMOS TREMENDAMENTE IMPORTANTES"

El general Yáñez recalcó que pese a los cuestionamientos hacia la institución, "cuando yo recorro el país y voy a regiones, me entrevisto con los alcaldes, con las juntas de vecinos, lo que más me piden son más carabineros. Eso habla que la gente sigue queriendo a Carabineros porque entiende que somos tremendamente importantes para el desarrollo de su vida".

¿Se violan derechos humanos en nuestro país? Ante esta pregunta, la autoridad policial indicó que "hay hechos que han ocurrido que han sido lamentables y que están siendo investigados. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos. Sin embargo, efectivamente estos hechos lamentables han generado cuestionamientos de diferentes órganos internacionales".

Sin embargo, recalcó que "nosotros vivimos en un Estado de derecho. Aquí los Tribunales de justicia están operando. Hay que dejar que la institucionalidad funcione, que los procesos lleguen a su fin. Hubo acusaciones muy graves frente a la institución de que hubo centros de tortura, que se crucificaron a personas, que se violaron a personas y esos hechos los Tribunales decretaron que eran falsos, mentira, y no se reconoció eso con la misma fuerza que cuando se hicieron las acusaciones y eso deterioró la imagen nuestra".

Aseveró además que "todos los carabineros han hecho su trabajo en el marco de la ley, y aquellos que se han apartado, hoy los tribunales se encuentran investigando para establecer las responsabilidades y sobre la base de eso hemos incorporado una serie de observaciones que hicieron estos organismos(...) No podríamos hablar de violaciones a los derechos humanos".

"EL INDH NOS PIDIÓ QUE NO NOS ACERCÁRAMOS A LAS VÍCTIMAS PARA NO VULNERARLAS"

En cuanto al caso de Fabiola Campillai, lo calificó como "un hecho absolutamente lamentable y doloroso, no solamente para nosotros". Si es que habría sido adecuado visitar a la víctima, el general Yáñez apuntó que "hay mucho desconocimiento de muchas situaciones que nos tocó enfrentar como institución, y dentro de ellas está que nosotros denunciábamos los hechos, los poníamos en conociemiento del Ministerio Público, iniciamos los procesos administrativos, pero tuvimos recomendaciones a través de un oficio que nos llegó del INDH donde nos pidió que no nos acercáramos a las víctimas para no vulnerarlas y no victimizarlas nuevamente. Eso hizo muy complejo llevar adelante los sumarios".

EL GENERAL ROZAS "TUVO UNA TEMPLANZA QUE ES ABSOLUTAMENTE RECONOCIDA"

La situación del general Rozas también fue una materia que abordó Yáñez. Sobre su antecesor, dijo que "mi general Rozas vivió uno de los momentos más históricos y más complejos de la institución, y lo vivió con mucha valentía. Él tuvo una templanza que es absolutamente reconocida por cada uno de los carabineros. Fueron momentos muy duros, muy difíciles. Ni yo ni él ni nadie estábamos preparados para lo que se vivió".

Para la autoridad, lo importante hoy es "avanzar, seguir adelante y aprender de lo que ocurrió y hemos sacado lecciones. Hemos modificado protocolos, sabemos que tenemos que reformar la parte educativa y formativa de nuestros carabineros. Esto es un fenómeno global, esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados y no han sabido solucionar este conflicto en materia de orden público".

"LOS CARABINEROS TUVIERON LA CAPACIDAD DE AUTOCONTROLARSE RESPECTO DEL USO DE LAS ARMAS"

A juicio del general, "los carabineros tuvieron la capacidad de autocontrolarse respecto del uso de las armas. Más de 5 mil carabineros lesionados, muchos de ellos también perdieron la vista (...) Después de todo lo que vivimos no sacar experiencias, no sacar enseñanzas significaría no haber entendido nada de lo que pasó. Obviamente vivimos un episodio en la historia de nuestro país muy grave y obviamente la institución tiene que hoy adaptarse a los nuevos tiempos. El cambio fue muy vertiginoso en nuestro país. Hoy la sociedad requiere otras cosas y la institución tiene que adaptarse a ellas y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño a través de la reforma".

¿Se puede terminar con los hechos de violencia y distinguir lo que es delincuencia de lo que es una legítima demanda social?

"Absolutamente, nosotros tenemos muy claro qué es una manifestación y qué es un hecho de violencia. Lo que estamos viviendo en el centro son claramente delincuentes y hechos de violencia absoluta. Los fenómenos que estamos vivendo de violencia son muy complejos de atender, los escenarios van cambiando".

Finalmente, el general Yáñez reconoció que fue a visitar al carabinero detenido en Talcahuano por disparar contra dos adolescentes de un centro del Sename durante un operativo policial, y explicó la situación: "Yo fui a visitar a un carabinero que está detenido en Talcahuano, porque en el ejercicio de sus funciones fue requerido en un lugar donde se generaron actos de violencia y donde debió hacer uso de su arma. Los tribunales van a determinar la responsabilidad de él frente al uso de las armas, pero ese carabinero fue requerido por una persona que estaba pidiendo auxilio y necesitaba a la fuerza pública".

"LOS CARABINEROS SOMOS DE TODOS Y PARA TODOS, Y ESO SE HACE CON TRABAJO Y MÁS TRABAJO"

En referencia a lo anterior, apuntó que "el carabinero enfrenta todos los días situaciones de violencia y agresividad donde muchas de estas agresiones son hechas por menores de edad. El carabinero, de acuerdo a su relato, señala que se encontró amenazada su integridad física en un minuto determinado y es por eso que hace uso del arma de fuego".

Por último, sobre cómo Carabineros recupera la confianza de la ciudadanía, Yáñez esgrimió que "los carabineros somos de todos y para todos, y eso se hace con trabajo y más trabajo. En la medida que vayamos perfeccionando nuestros procedimientos, vayamos perfeccionando la formación de nuestros carabineros y entendamos y sepamos escuchar lo que nos está diciendo la comunidad respecto a lo que requiere de nosotros, creo que va a llegar un punto en que vamos a recobrar esa confianza y ese nivel donde siempre estuvo la institución".