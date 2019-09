General (r) Fuente -Alba por proceso judicial en su contra: "Se han agregado un sinnúmero de falsedades"

El ex comandante en Jefe del Ejército, se refirió a los seis meses de prisión preventiva que enfrentó, además de los mitos difundidos "profusamente" alrededor de su persona y de la rama castrense.

15.09.2019

Tras seis meses de prisión preventiva en el Batallón Militar de Peñalolén y 23 días de arresto domiciliario total en su casa de Chicureo, el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, se refirió por primera vez al proceso judicial que ha enfrentado debido a la malversación de fondos públicos y lavado de activos del los que se le acusa.

En conversación con el diario La Tercera, aseguró que vivió con "impotencia" los días de prisión preventiva, ya que desde que inició la investigación en 2016, siempre prestó colaboración con las autoridades.

"Fui yo quien les pasé a la fiscalía y al Tribunal Militar las fotocopias de mis cartolas de una cuenta en el extranjero en el HSBC, entendiendo que dicho trámite tomaría tiempo, lo que desmiente que dichas cuentas “se descubrieron”, como se ha dicho. También fui yo mismo quien indiqué que tenía cuentas en el extranjero cuando presté declaración", indicó.

Por lo mismo, asegura que la prisión preventiva que enfrentó, se trata de una situación "asimétrica", ya que le deja la sensación que su colaboración no "valiese la pena".

La ex autoridad castrense, también aseguró que se han "agregado un sinnúmero de falsedades difundidas profusamente, que no sólo me perjudican a mi, sino que al Ejército". Explica que desde que se destapó el fraude en el Ejército proveniente de los recursos de la Ley Reservada del Cobre, se desarrolló "una sistemática difusión de informaciones falsas que llegaron hasta sostener que mi patrimonio provenía de los fraudes cometidos por otras personas, lo que ya era de conocimiento público".

Lujos

Respecto de los lujos con los que vivía, Fuente-Alba precisó que las 25 o 30 personas que han sido mencionadas como trabajadores de "servidumbre personal", no respondían a tales labores.

La casa que utilizó el tiempo que estuvo al mando del Ejército, "comprende un área de algo más de 180 metros cuadrados al interior de un edificio de más de 2.000 metros cuadrados construidos, que está emplazado en un terreno de casi tres hectáreas y, lo más importante, que se trata de un recinto militar. Aquellas personas a las que se alude son tanto guardias de un recinto militar, escoltas y personal militar responsable de todo lo que implica un recinto de alta sensibilidad como el descrito, suboficiales y clases de los escalafones de los servicios, personal civil administrativo, etc. que desarrolla sus funciones al interior de dicho recinto militar".

Por su apodo de "el Señor de los Anillos", debido a su gusto por los automóviles de la marca Audi, Fuente-Alba considera que dichos vehículos "son de gran calidad y tienen características que lo hacen un vehículo fiable, seguro y amigable para el manejo. Sí, es una marca que me gusta. Si ello da lugar al mote que usted indica, allá ellos quienes lo usan".