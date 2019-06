General (R) Oviedo presenta recurso de amparo antes de citación para declarar ante Rutherford

La defensa de Oviedo indicó que no se cumplen las condiciones para que su representado preste testimonio, sin embargo, si no se presenta a declarar, la magistrada estaría facultada para despachar una orden de detención.

24Horas.cl TVN

24.06.2019

El excomandante en jefe del Ejército, general (R) Humberto Oviedo, fue citado nuevamente por la ministra en visita, Romy Rutherford, para declarar en calidad de inculpado en la arista de gastos reservados cuando dirigió la institución entre 2014 y 2018.

Su abogado Gonzalo Rodríguez presentó un recurso de amparo preventivo en la Corte Marcial para suspender la diligencia, por considerar que no se cumplen las condiciones para que su representado preste testimonio.

La Corte Marcial deberá revisar mañana el escrito y luego revisar si acoge o no el recurso de protección del ex jefe del Ejército. Sin embargo, la citación seguiría su conducto regular y si Oviedo no se presenta a declarar, la magistrada estaría facultada para despachar una orden de detención, según consigna La Tercera.

Esta no es primera vez que Oviedo busca evitar la indagatoria, puesto que antes la ministra Rutherford ya lo había citado, pero en la arista "empresas de turismo" en diciembre de 2018. Sin embargo, al día siguiente en que la ministra tenía los antecedentes para ordenar su procesamiento, Oviedo llegó hasta el TC para pedir que se suspendiera la investigación en su contra.

En la oportunidad, el TC acogió el recursos del ex uniformado y decretó la suspensión. Pese a ello, la ministra no sólo contaba con antecedentes irregulares del general (R) respecto de "empresas de turismo", sino que en otros cuadernos de la investigación. En base a eso lo citó para declarar, donde se investigan supuestas compras en efectivo que el exoficial habría desembolsado en el extranjero.