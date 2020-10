General Rozas ante Comisión de Seguridad: "Ninguno de nosotros se levanta con la intención de hacer daño"

El director de Carabineros aseguró que los efectivos no auxiliaron al adolescente que cayó al río Mapocho porque "se habría expuesto a una situación bastante más complicada de agresión". Junto con descartar una eventual renuncia, lamentó que "desde octubre a la fecha hemos sido víctimas de una violencia inusitada y muchas veces incomprendida".

05.10.2020

Al igual que el general Enrique Monrás, el director de Carabineros, Mario Rozas, también expuso ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara este lunes para dar cuenta sobre el actuar policial el pasado 2 de octubre en Plaza Baquedano y el puente Pío Nono, en el marco de la caída de un adolescente al río Mapocho cuando fue interceptado por un efectivo.

Tras el hecho, Rozas aseguró que "se efectuaron las comunicaciones con el SAMU y Bomberos, y de eso están los audios". Al explicar por qué luego los carabineros no auxiliar al joven y se repliegan, sostuvo que "hubo una agresión, por lo tanto se toma la decisión en fracción de segundos, porque hay que tomar decisiones sobre la marcha, se toma la decision de replegar al personal para que puedan llegar en auxilio, lo que favorablemente llegó para este joven".

Agregó que "nos hubiera encantado a lo mejor bajar (al lecho del río), pero a lo mejor se habría expuesto a una situación bastante más complicada de agresión".

PREPARACIÓN DE CARABINERO PROCESADO: "ESTE JOVEN CARABINERO SORTEÓ TODOS LOS REQUISITOS DE INGRESO"

Respecto al carabinero de 22 años que se encuentra en prisión preventiva por el hecho, Sebastián Zamora, Rozas sostuvo que "fue formado en un año dentro del sistema regular, y después que egresa es trasladado a Prefectura de Control de Orden Público y constantemente ha estado recibiendo una capacitación psicológica, física, mental y sobre todo, de poder interactuar con personas en manifestaciones pacíficas, violentas y agresivas".

Respecto a su corta edad, reconoció que es algo "discutible", pero enfatizó que "este joven carabinero sorteó todos los requisitos de ingreso para estar en esta repartición de control del Orden Público".

Rozas aprovechó la instancia para referirse a las carabineras que el año pasado resultaron quemadas en Plaza Baquedano tras ser alcanzadas por una bomba molotov: "Va a ser cerca de un año, aún no prestan declaraciones al Ministerio Público, pero con lo que aconteció en este caso se abre una ventana de esperanza porque hemos visto que el Ministerio Público con mucha celeridad, con mucha prontitud (...) creemos que ojalá en el corto plazo también podamos saber quiénes agredieron e intentaron quemar a estas dos mujeres, a estas dos carabineras, para darles tranquilidad a ellas y sus compañeros".

"SOMOS PERSONAS Y TAMBIÉN COMETEMOS ERRORES"

Sobre la evaluación que hacen de sus propios procedimientos, la autoridad máxima de la institución aseguró que "es permanente , tenemos un sistema de control que es en todo momento y se van efectuado las correcciones para no cometer errores, que finalmente puedan ser horrores".

En ese marco, aseveró que "nosotros siempre hemos reconocido nuestros errores, constantemente somos sometidos a evaluaciones. Por cierto todas las autoridades nos sometemos a estos mecanismos de control y lo hacemos con mucho agrado. Somos una policía que tiene mucho contacto con la comunidad, y dentro de esta cantidad de interacción por cierto que cometemos errores porque la función policial es parte de lo que hace un ser humano".

Añadió que "aunque usted no lo crea, somos personas y también cometemos errores".

Sobre las acciones y protocolos que han llevado a cabo para evitar lesionados, Rozas manifestó que "desde diciembre y enero hemos tratado de implementar nuevas tácticas de control de orden público". Asimismo, recalcó sobre la caída del joven que "es un acto no deseado por nosotros. Ninguno de nosotros se levanta con la intención de hacer daño y menos un joven carabinero de poco más de 20 años, el cual está con la ilusión de servir a la comunidad".

"TENGO UN MANDATO PRESIDENCIAL QUE CUMPLIR (...) YO ME DEBO A MIS CARABINEROS"

En cuanto al desarrollo de la investigación, dijo que pretende "dejar que las instituciones funcionen. Se afirma que el joven no cayó, sino que lo botamos (...) Lo mismo aconteció en el pasado, cuando se dijo que en una comisaría en el Metro había un centro de tortura, lo mismo aconteció cuando se nos acusó que habíamos violado a un joven en una comisaría (...) y también se nos enrostró que eramos repsonsables de todas esas situaciones. Con prudencia poco a poco algunas de estas acusaciones se han ido cayendo. Por eso que yo qusiera actuar con prudencia, y eso muchas veces me ha llevado a la autocensura, para no provocar males mayores".

Finalmente, abordó las peticiones de renuncia en su contra, lo cual descartó de plano: "Constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir y que es liderar esta reforma que hoy estamos trabajando con nueve mesas. Yo me debo a mis carabineros. Soy nieto de carabinero, hijo de carabinero, hermanos carabineros, una esposa que fue carabinera, por lo tanto mi deber personal e institucional es continuar hasta que Su Excelencia, el Presidente de la República, así lo estime conveniente".

Rozas cerró su intervención "reconociendo el trabajo de los 60 mil hombres y mujeres desplegados en todo el país. Para nosotros es un mes muy complejo.No puedo dejar de reconocer el trabajo que han hecho carabineros y carabineras en forma abnegada, en situaciones muy adversas, donde desde octubre a la fecha hemos sido víctimas de una violencia inusitada y muchas veces incomprendida".