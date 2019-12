General Rozas: No soy el más indicado para decir si hubo o no violaciones a los Derechos Humanos

24Horas.cl Tvn

06.12.2019

Este viernes, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, declaró ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

En la cita, a la que asistió junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió a las denuncias de violaciones contra los Derechos Humanos durante las últimas semanas de protestas por parte de personal policial, aseverando que determinar eso es responsabilidad de los tribunales.

"Sobre lo que me consultaban, si hay o no violación a los DD.HH., yo no soy el más indicado para decir si hubo o no hubo, porque eso lo tendrá que determinar un tribunal", aseguró.

Además, sobre la acusación constitucional en la materia impulsada contra el Presidente Piñera, Rozas aseveró que "siempre ha impartido instrucciones en general en realizar todas estas acciones (las de resguardar el orden público) dentro del ámbito legal y respetando los derechos humanos. Él ha sido muy enfático en eso".

En cuanto a la labor de Carabineros en estas semanas de protestas, el General Director aseveró que en muchos casos la institución ha realizado autodenuncias en contra de uniformados que habrían incurrido en un exceso de la fuerza.

"Nosotros con la misma fuerza con que anunciamos todo lo bueno, con esa misma fuerza también denunciamos todo lo malo, caiga quien deba caer", afirmó.

No obstante, y finalmente, Rozas, aseveró que son los tribunales los encargados de determinar lo que ocurrió en caso, mientras que aseguró que Carabineros colaborará entregando toda la información con la que cuenten para dar con la verdad.

"Los tribunales de justicia, cada vez que adoptan alguna decisión, se debe acatar, por eso nosotros somos los más interesados, como institución, en aportar todos los antecedentes e información. Seguimos cooperando con todas las autoridades para poder dilucidar todos estos casos que se están llevando en curso", añadió.