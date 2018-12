General Rozas pide perdón a familia de Catrillanca y dice que "la crisis está en la cúpula de Carabineros"

La autoridad no descartó la aparición de nuevos antecedentes en el caso que investiga el crimen del comunero mapuche y pidió a la ciudadanía que "cuide" a los policías.

23.12.2018

El general director de Carabineros, Mario Rozas, entregó una extensa entrevista a 24 Horas en donde entregó su visión sobre cómo ha actuado la institución en el último tiempo y la forma en que pretende retomar la confianza en la ciudadanía.

Consultado primeramente sobre los problemas que han sacudido a la policía en el último año, el montaje en la Operación Huracán, el millonario fraude y el crimen de Camilo Catrillanca, aseguró que "el patrullero cotidiano le aseguro que sigue y ha hecho su trabajo igual, como de costumbre".

"Yo creo que la crisis está en la cúpula de Carabineros, tiene que ver con situaciones estratégicas de superiores y no del carabinero común", agregó.

LA SALIDA DE HERMES SOTO

Rozas manifestó no tener todos los antecedentes que rodearon a la administración de Hermes Soto, por lo que "no podría decir si yo hubiese renunciado o no".

"Por mi forma de ser, lo habría hecho, pero todo depende de las circunstancias", complementó el general, sin descartar la existencia de bandos entre los uniformados más antiguos.

El último día de Hermes Soto al mando de Carabineros. El ahora ex jefe de la policía se negó a renunciar, situación que provocó que por primera vez el Gobierno recurriera a un decreto presidencial para alejarlo de su puesto. Asumió en marzo y se despidió en diciembre, transformándose en el general director que menos duró en su cargo.









No obstante, remarcó que, según lo que él divisó, "mientras me relacioné con mi general Soto, siempre estuvimos con él, nunca percibió una división".

"PIDO PERDÓN A LA FAMILIA DE CATRILLANCA"

El caso del comunero mapuche fue ampliamente destacado por Rozas, quien no dudó en "pedir perdón a la familia de Camilo Catrillanca", considerando todos los antecedentes que se han ido revelando.

Sin embargo, enfatizó que no puede descartar que aparezcan nuevos videos o informaciones en dicho caso, como los polémicos registros dados a conocer en las últimas semanas.

"Cuando vi esos videos -refiriéndose a aquel que muestra los momentos posteriores al asesinato-, sentí indignación, frustración y traición. Me dio pena ver cómo un grupo nos traicionó", añadió la autoridad policial, calificando de "despreciable" la forma en que los exGOPE actuaron aquel 14 de noviembre en Ercilla.

CRÍTICAS A SU 'FALTA DE CALLE'

Sobre las críticas que surgieron en su contra, las que aseveran que su nombramiento no fue el idóneo por estar carente de experiencia en la calle, reconoció que le da "pena" saber de esas instancias "porque los carabineros somos hombres sencillos, que logramos todo en base a esfuerzo".

"Mi única es hacer un buen trabajo y ayudar en conseguir una mejora en los detalles que permitan sacar a la institución adelante", complementó.

"MI SELLO SERÁ ESTAR CON LA GENTE"

Rozas destacó que su objetivo y su "sello como general será estar en la calle", pero anhela hacer modificaciones en las líneas de mando.

En específico, sostuvo que "quiero reestructurar a los generales que me van a acompañar", para lo cual enviará una propuesta el Gobierno.

Ante la pregunta sobre por qué la ciudadanía debería confiar en Carabineros, destacó que "porque somos una muestra representativa de la sociedad chilena. Si la comunidad nos cuida, entregaremos un buen servicio. Por eso el llamado es a que nos cuiden y estar en directo contacto con la gente".

"Debemos ir fortaleciendo la forma en que nuestros carabineros interactúan entre sí y con la ciudadanía", sentenció.