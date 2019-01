General Victtoriano negó ante la Fiscalía haber ordenado mentir a carabineros vinculados a crimen de Camilo Catrillanca

24Horas.cl Tvn

07.01.2019

Este lunes se conoció parte importante de la declaración ante la fiscalía que prestó el renunciado general de Carabineros, Mauro Victtoriano, quien en los días en que fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca, ejercía el cargo de jefe de la Zona Araucanía de Control del Orden Público (ZACOP). Además, dada su condición, fue el primer alto oficial en llegar al lugar en el que fue asesinado el comunero mapuche Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre.

De acuerdo al relato dado a conocer por La Segunda, Victtoriano ratificó que en el operativo no se produjo un intercambio de disparos, tal como habían señalado las autoridades en la primera versión oficial sobre lo ocurrido.

De hecho, afirma que esa información se la transmitió por teléfono al propio ministro del Interior, Andrés Chadwick: "Mientras me encontraba en el lugar de ocurrencia de los hechos llamé al Señor Ministro del Interior, de conformidad a lo que me había ordenado mi general Franzani. Informe al Señor Ministro de la situación, me preguntó si los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé que no, que por lo que me había dicho Alarcón, le señalé que habían disparos".

La fiscalía preguntó a Victtoriano a qué se refería con la expresión "habían disparos", que él dijo haber escuchado del sargento del GOPE Raúl Alarcón: "Yo supongo que esto significa que les había disparado no directamente a ellos, pero que en el sector se estaban efectuando disparos".

La conversación con Chadwick se produjo una hora y media después de que el joven comunero recibiera el disparo. Sin embargo, aunque el jefe de gabinete reconoce que sí existió ese diálogo, también argumenta que no logró escuchar bien la información que estaba recibiendo porque habían problemas de comunicación.

Victtoriano dijo también haber llamado al entonces Intendente de La Araucanía, Luis Mayol, "pero no recuerdo lo que le señalé, yo tenía pocos antecedentes en ese momento".

Al otro día del crimen, el entonces General director de la institución, Hermes Soto, ya se encontraba en la zona recabando antecedentes. En ese sentido, Victtoriano sostiene que "mi general Soto hacía pasar a las personas con que quería entrevistarse y luego de recabar la información se retiraban. Cuando correspondió el turno de los funcionarios del GOPE, yo estaba presente en ese momento junto con el comandante Sotomayor, mi general director les preguntó directamente por la existencia de filmaciones del procedimiento, los funcionarios negaron la existencia de filmaciones".

Por último, la ex autoridad policial aseguró que "yo no le ordené al Sargento Ávila en cuanto a mentir respecto de la existencia de una cámara ni en cuanto a desaparecer la tarjeta de memoria. Como señalé sólo habló con Ávila en una oportunidad, en la que él me reconoció haber efectuado un disparo, y luego nunca más he vuelto a tener contacto con él y los demás".