Gerente de hotel saqueado y quemado en centro de Santiago: "Tenían un líder"

Gerente de hotel saqueado dijo que pidieron ayuda a Carabineros: 'Nos dijeron que no podían cruzar, que tenían que estar en punto fijo'

Iván Marambio, Gerente del Hotel Principado de Asturias, el cual fue saqueado, relató cómo sucedieron los hechos, y de la amenaza que realizaron encapuchados a los trabajadores del recinto, tras lo cual pidieron ayuda a Carabineros. "Fueron tres veces a hablar con la gente de Carabineros que está ubicado en Vicuña Mackenna, y nos dijo que 'no podían cruzar, que tenían que estar en punto fijo'". Agregando que, "me da una pena enorme no podemos darle las gracias a Carabineros, porque su actuar fue pésimo".