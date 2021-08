Gobernador Orrego declaró Emergencia Climática en la Región Metropolitana

Agencia Aton

30.08.2021

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, declaró Emergencia Climática en la Región Metropolitana para combatir la crisis medioambiental en la capital del país.



La autoridad regional informó sobre la decisión tras un encuentro con representantes y activistas por el cambio climático y protección del planeta, entre ellos Nathalie Joignant, Marcelo Mena y Sebastián Vicuña, convocando el primer Consejo Asesor de Acción Climática.



Tras el anuncio, Orrego indicó cinco medidas para la región Metropolitana:



1.- Declaración Situación de Emergencia Climática en toda la Región Metropolitana de Santiago.



2.- Destinar MM $114 para la asistencia técnica en la elaboración del Plan de Acción Climática.



3.- Todos los proyectos que financie el Gobierno Regional de aquí en adelante deberán contar con una aprobación de sustentabilidad del proyecto, considerando su huella hídrica y eficiencia energética.



4.- En el caso de parques y áreas verdes, los diseños de paisaje deberán contemplar un mínimo de 80% de vegetación nativa aclimatada a las condiciones de Santiago.



5.- No se financiarán proyectos de espacios públicos que usen pasto en bandejones, jardineras lineales o antejardines, privilegiando el uso de vegetación de bajo consumo hídrico.

"Se ensañaron con mi viejo": esposa defiende a hombre asesinado tras denuncia de abuso contra nietos Leer más

Desde la instancia, Orrego afirmó que "el cambio climático para la región es una prioridad. Ya no son tiempos de diagnósticos, son tiempos de acción. Este es un plan de acción integral, sistémico y urgente. Hoy el Gobierno regional Metropolitano se pone al día y declara la Emergencia Climática. Esto será una prioridad en los próximos tres años y medio, porque como todos saben, no hay tiempo que perder”.



"Estas son medidas inmediatas, pero no las definitivas. Estamos comprometidos también a considerar el tema de los desastres naturales, incendios y aluviones, ordenanzas municipales y apoyo al sector rural en estos temas”, añadió.



Joignant, activista y excandidata a gobernadora de la RM, explicó que "esto va más allá de los colores políticos, llegó el tiempo que dejemos de mirarnos el ombligo y que veamos la tremenda crisis que estamos enfrentando, se vienen tiempos durísimos. Tenemos que prepararnos, tanto a nivel macro, como a nivel mínimo”.



En tanto, Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC, agradeció la invitación y afirmó que “la acción climática es urgente y la academia y la investigación tiene mucho que aportar para el diseño de este plan de acción”.



Finalmente, Damir Prado, activista y representante del movimiento Fridays For Future, señaló: “Espero que como Consejo podamos generar comunidad y levantar soluciones a esta problemática y que se hagan acciones con un análisis completo de la realidad y propuestas que se puedan llevar a cabo”.