Gobierno anuncia medidas para prevenir fallas en pastillas anticonceptivas

18.05.2022

El Gobierno anunció medidas para prevenir fallas en la fabricación, comercialización y entrega de pastillas anticonceptivas.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, detalló que una alternativa "tiene que ver con la calidad, de diferenciar entre los colores con principio activo y placebo. Toda mujer que haya ocupado pastillas anticonceptivas sabe que es una confusión permanente".

Además, se establecerán "cambios de rótulo y de folletos, de manera poder hacer mejor seguimiento de quién compró cuál en un caso de futura alerta".

También habrá "disminución de puntaje en las compras públicas para los laboratorios sancionados por haber cometido errores en el manejo" y se avanzará en recetas electrónicas a nivel nacional "para poder mejorar los mecanismos de información en caso de alerta".

Junto con ello, existirá mayor fiscalización a los fabricantes y control de calidad a los productos actualmente en el mercado.

En tanto, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, señaló que "vamos a tomar medidas para que esto (las fallas) no vuelva a ocurrir. Queremos instalar que la seguridad de los medicamentos para el sistema sanitario es muy relevante, pero también en aquellos medicamentos que su consumo está anclado sobre todo en las mujeres".

"Nuestra agenda inicia con un problema real y concreto. Vamos a evitar y mitigar la posibilidad de que vuelva a ocurrir (...) La perspectiva es que desde las medidas administrativas pasemos a medidas legislativas y vayamos creciendo en ese ancho camino de la agenda sanitaria y de género", añadió la secretaria de Estado.

"Es una violación a los derechos humanos": chilenas denuncian embarazos por problemas de envasado en pastillas anticonceptivas

En diciembre de 2020, 24 Horas Central accedió de manera exclusiva al testimonio de mujeres chilenas que se vieron afectadas por la falla en pastillas anticonceptivas Anulette CD.

Al menos 29 mujeres afirman que quedaron embarazadas tomando las píldoras en cuestión, ciudadanas que no tenían en sus planes ser madres y que, en muchos casos, se sienten profundamente dañadas.

"Me da miedo ser mamá", "pensé hasta en abortar" o "siento que me obligaron a ser mamá a una edad que yo no quería" son parte de las frases que algunas de las afectadas dijeron a 24 Horas, relatando incluso cómo algunas sí querían tener hijos, pero en otro momento.

El caso de Rocío Sepúlveda es un ejemplo. Tiene tres hijos y estaba consumiendo las pastillas anticonceptivas porque había decidido no tener más, sin embargo, ahora se enfrenta a ese futuro con temor: apenas le alcanzaba con sus ingresos para tres niños.

"Es un hijo que va a comer, que necesita educación, que va a necesitar salud", cuenta, agregando que le gustaría que se reconociera el error: "ni aunque a mí me dieran toda la plata del mundo me van a resarcir el daño que yo tengo".

La organización Miles Chile dice que las pastillas estaban en circulación desde septiembre de 2019 y que, por lo tanto, de acuerdo a la abogada de su organización "pueden eventualmente existir hijos o hijas nacidos vivos por el anticonceptivo defectuoso".