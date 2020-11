Gobierno asegura pago de Ingreso de Emergencia Familiar en caso de rebrote

24horas tvn

11.11.2020

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, aseguró que de existir un rebrote en un nuestro país y se deba volver al confinamiento para frenar la propagación del coronavirus, el Gobierno entregará un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

"Si tenemos que volver a a cuarentena en condiciones muy adversas como las que tuvimos en el pasado, el IFE va a ser una herramienta disponible", sostuvo Rubilar según La Tercera.

“Hoy día estamos trabajando, y así lo hemos dicho, de que si viene un rebrote, nosotros vamos a activar el IFE”, agregó la secretaria de Estado.

Opinión muy similar es que la que entregó este miércoles el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien aseguró que si se tienen nuevas cuarentenas muy restrictivas, dicho aporte se volverá a entregar.

Señaló que "ese fue un mecanismo muy importante. Es un esfuerzo enorme (...) No lo perdamos, no lo sacrifiquemos, pensemos que ese instrumento va a estar disponible y no vamos a dudar ni un minuto en aplicarlo si fuese necesario".