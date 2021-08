Gobierno asegura que "no va a descansar" hasta detener a werkén Huenchullán

Agencia Aton

06.08.2021

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al fallida detención del werkén Jorge Huenchullán ocurrida este jueves en la comunidad autónoma de Temucuicui, donde la PDI y Carabineros se retiraron después de ser repelidos a balazos por parte de desconocidos.



Cabe señalar que el representante y vocero de la comunidad indígena se encuentra prófugo tras no presentarse ante el juzgado de garantía de Temuco a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, en la investigación por delitos consumados de tráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y de municiones.



Al respecto, Delgado recalcó que Huenchullán "es un prófugo de la justicia" y recordó el operativo en su propiedad que decomisó "500 matas de cannabis, invernaderos, armas, municiones". "Estamos hablando de una persona que está siendo investigada por narcotráfico, que representa lo peor del narcotráfico a nivel nacional", indicó.



Sobre el fallido operativo, el jefe de gabinete dijo que Huenchullán "lamentablemente se cobija en un lugar que está relacionado con la causa mapuche, pero que no tiene nada que ver con la causa, separemos las cosas”.



El ministro explicó que "una especie de guardia delictual ataca con armamento de guerra a los vehículos policiales, armamento de grueso calibre" y aseguró que en el Gobierno "no vamos a descansar hasta hacer cumplir esa orden judicial (...) no es fácil hacerla cumplir, pero estamos trabajando en poder dar cumplimiento a aquello".



“El narcotráfico es narcotráfico, en Temucuicui, Colina, Antofagasta o Arica. El uso de las armas es tan grave en cualquier parte de Chile”, sentenció.

BARRIO LASTARRIA

Por otro lado, el ministro del Interior volvió a referirse a las protestas ocurridas el viernes pasado en el centro de Santiago, donde se vio especialmente afectado por los destrozos el barrio Lastarria. En ese contexto, un grupo de empresarios gastronómicos del sector se reunieron el martes con Delgado y altos mandos de Carabineros para establecer planes de acción frente a nuevas protestas.



Consultado por dicho encuentro, Delgado explicó que “lamentablemente, el viernes pasado eso (los destrozos) no se pudo contener. A raíz del nivel de violencia que vimos el viernes pasado, el nivel de ensañamiento que hubo en locales, mesas, terrazas, clientes que vimos en el barrio Lastarria, hicimos una reunión con los locatarios, con los representantes de los gremios, no solamente de Lastarria, de distintos barrios comerciales y también turísticos, del centro de Santiago y también del barrio Bellavista para que hoy, y cuando sea necesario, se active un plan distinto en el cual ya comenzamos a trabajar con ellos hace varios días, con los locatarios puntualmente”.



“Carabineros ha hecho entrevistas en profundidad a cada uno de ellos para ver cómo mejorar la relación. Y los mismos encargados de zona están presentes en los grupos de WhatsApp de los locatarios para poder entregar ahí toda la información que sea necesaria. Y hoy vamos a tener un plan distinto para poder obviamente prevenir, fijándonos siempre en los protocolos de control de orden público, que tienen distintos pasos y niveles, y también reaccionar cuando sea necesario”, agregó.