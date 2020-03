Gobierno informa 12 muertos en Chile por coronavirus y contagios llegan a 2.738

24Horas.cl Tvn

31.03.2020

El Ministerio de Salud entregó este martes un nuevo balance en Chile de las personas contagiadas de coronavirus COVID-19, indicando que los contagiados aumentaron a 2.738, mientras que el país registró cuatro nuevas muertes por la enfermedad, llegando a un total de 12 decesos.

Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, de las cuatro personas fallecidas , dos eran de la región de La Araucanía, una de Valparaíso y una de la Metropilitana.

Plataforma te muestra el valor del test de COVID-19 según tu afiliación Leer más

Asimismo, Zúñiga remarcó que las víctimas fatales eran adultos con enfermedades de base.

Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, indicó en paralelo que por mandato del Presidente Sebastián Piñera, la comuna de Independencia dejará la cuarentena total a contar de las 22:00 horas de este jueves 2 de abril.

No obstante, Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago, Lo Barnechea y Ñuñoa mantendrán la medida por siete días más.

Daza agregó que Punta Arenas se sumará a las ciudades con cuarentena total a contar de las 22:00 horas de este miércoles.

"Hago un llamado para que las instituciones públicas, como privadas, hagan un uso adecuado a los elementos de protección personal. Tenemos que cuidar a nuestros funcionarios y son ellos los que requieren de estos elementos", prosiguió Zúñiga.

PRESIDENTE PIÑERA ANUNCIA MEDIDAS ECONÓMICAS

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la serie de medidas que ha tomado el Gobierno en materia económica para ir en apoyo de las personas que han perdido sus trabajo o han visto reducidos sus ingresos producto de la emergencia sanitaria que vive el país ante la llegada de la pandemiadel COVID-19.

El Mandatario aseguró que "lo que estamos haciendo es proteger a todos los chilenos vulnerables, de manera que todos los que se han visto afectados por esta crisis del coronavirus no estén solos y tengan el apoyo del Estado y de toda la sociedad".

: Chilenos varados en la India: "Nos hemos gastado ahorros en vuelos que no vamos a poder usar" Leer más

Las medidas anunciadas fueron las siguientes:

1.- Las personas que están desempleadas van a tener acceso al beneficio del seguro de desempleo.

2.-Aquellos que vean sus salarios suspendidos o reducidos también tendrán acceso a los beneficios del seguro de desempleo.

3.- Las personas que tengan ingresos bajos, esto es entre $300.000 y $380.000 se van a ver beneficiados con un subsidio de hasta $55.000 mensuales incorporados en el proyecto de ingreso mínimo garantizado.

4.- Las personas que no tienen ingresos formales se van a ver favorecidos por el bono COVID-19 que incluye a quienes no tienen ingresos formales y no tienen cargas familiares y en los bonos anteriores no habían sido incluidos.

5.- Los trabajadores a honorarios se van a ver beneficiados por el pago anticipado de la devolución de impuestos o por la postergación de los impuestos que tuvieran que pagar.

De esta manera el Gobierno pretende amortiguar los efectos que ha causado en los trabajadores la llegada del virus al país que hasta este lunes tiene a 11 comunas del país en cuarenta y que ha llegado a los 2.449 contagiados y ocho fallecidos.

EXTENSIÓN DE CERTIFICADOS REVISIÓN TÉCNICA Y GASES

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció que se extenderá la vigencia de los certificados de revisión técnica y verificación de emisiones contaminantes otorgados en el territorio nacional.

La medida, se indicó desde la entidad pública, comenzará a regir a partir de un decreto que será publicado durante los próximos días en el Diario Oficial.

De esta forma, la vigencia de los certificados se extenderán por dos meses más, evitando así que las personas se expongan al contagio de COVID-19 al realizar este trámite vehicular.

La extensión del certificado será para los vehículos que según lo expuesto en el calendario establecido en el Decreto Supremo Nº156 (1990) del MTT, que deben obtener su certificado de revisión técnica en el mes de abril y mayo, correspondientes a los dígitos 1 y 2, deberán realizar el trámite los meses de junio y julio, respectivamente.