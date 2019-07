Gobierno busca quitar privilegios a capellanes de las FF.AA. y de orden: Fisco gasta unos $1200 millones

Agencia Uno

01.07.2019

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, informó que el Presidente Sebastián Piñera le solicitó a los titulares de Defensa e Interior buscar una forma para quitarles los beneficios a capellanes de las Fuerzas Armadas y de orden.



Lo anterior luego que una investigación realizada por Reportajes de Canal 13 revelara que el fisco gasta unos $1200 millones para costear a esta figura militar, que en algunos casos llegan a un costo en el rango de general.

La vocera de La Moneda afirmó que “encontramos que no corresponde este tipo de privilegios, y por eso el Presidente Sebastián Piñera ha instruido al ministro de Defensa y también al ministro del Interior para que puedan revertir esta acción que hoy día tienen como privilegio los capellanes de las FF.AA. y de orden".



En la misma línea, la ministra añadió que “es un protocolo del siglo XX. Claramente, por transparencia, por los costos que significan, no corresponden que estos sigan manteniéndose. Es un privilegio que va adicionado al nombramiento del capellán, que dice relación con sueldos y asignaciones equivalentes al grado de general", consigna Emol.



Finalmente, sentenció sobre el tema que el mandatario busca que se soluciones este tema “a la brevedad”, ya que “es algo que no corresponde, no estamos de acuerdo”.

SOBRE EXCOMANDATE OVIEDO

Por otra parte, se refirió a las irregularidades dadas a conocer en las últimas semanas, como el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo.



Al respecto, la secretaria de Estado concluyó que “siempre hemos sido enfáticos en señalar que cualquier conducta que no diga relación con el cumplimiento de la ley, nosotros lo condenamos y siempre hemos pedido que sean los tribunales quienes investiguen y califiquen si es que se ha cometido un delito y si es así, que se lleven las condenas que corresponden".