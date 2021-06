Gobierno busca cobrar multas sanitarias a través de tesorería o en la devolución de impuestos

Agencia Aton

Este miércoles, un reportaje de La Tercera reveló que la gran mayoría de los participantes de las fiestas clandestinas en Zapallar aún no paga las multas estipuladas por la Seremi de Salud de Valparaíso, las cuales equivalen a alrededor de 186 millones de pesos.



Los eventos ocurrieron en enero, especialmente en el acomodado sector de Cachagua, y causaron controversia tras ser viralizados en redes sociales en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus.



Consultado por la situación, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que el Gobierno ingresó un proyecto de ley que permitirá a la Tesorería General de la República (TGR) cobrar las multas mediante un descuento a la devolución de impuestos, además de otro tipo de sanciones.



"Hoy, 17 de junio, el ministro de Hacienda, el ministro de Salud (él) y el Presidente de la República han enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para modificar el sistema de cobro de este tipo de multas. Si este tipo de ley avanza en el Parlamento, el cobro se llevará a cabo a través de la Tesorería General de la República y se exigirá el pago. Y si no se paga, van a haber sanciones y además se van a descontar de la devolución de impuestos el no pago de estas multas que atentan o se lograron fijar, porque hubo atentados en contra de la salud pública", indicó el ministro.



"Estamos preocupados, hemos buscado esta solución y espero que rápidamente este proyecto se tramite para que las personas que no han pagado, paguen cuando corresponde", agregó.



Además, Paris detalló que "por la información que tenemos, son más de 350 personas multadas, de las cuales aproximadamente solo han pagado 8 personas. Y otro grupo de personas que se aproxima a las 80 está debiendo ese pago. Y las 260 restantes están dentro del plazo".



Finalmente, el titular de Salud fue interpelado por la la demora de la Seremi de Salud en entregar la información de los sumarios la PDI y Fiscalía para que puedan hacer la investigación por las multas impagas.



"La Seremi está trabajando en este tema, ante un requerimiento de la Fiscalía, tenemos la obligación de entregar esa información y nos preocuparemos de que sea entregada a la brevedad posible. Porque debemos colaborar con la justicia", concluyó el secretario de Estado.