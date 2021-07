Gobierno "condenó" agresión a Gabriel Boric: "Es totalmente inaceptable"

Agencia Aton

30.07.2021

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, "condenó" la agresión que sufrió el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, durante una visita a los presos políticos del estallido social en el centro penitenciario Santiago 1.



Desde el Palacio, Bellolio indicó: "Condenamos de la manera más enérgica cualquier tipo de amenaza, de violencia, funa, contra cualquier persona. Lo que ha ocurrido contra Gabriel Boric, candidato a la presidencia, es totalmente inaceptable y no es parte de una democracia.".



"El mismo ministro (del Interior) Rodrigo Delgado ha contado que hace algunos días atrás pretende modificar y tipificar la coacción, esas amenazas que no están adecuadamente referidas en la ley, que pueden ser a través de medios digitales", agregó el vocero respecto al proyecto "antifunas" recientemente anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.



"Lamentamos profundamente lo ocurrido hoy día y no puede haber una justificación", sentenció el titular de la Segegob.



En la misma línea, el secretario de Estado criticó la controversial publicación que compartió -y después borró- La Lista del Pueblo en Instagram, donde se ve un rayado con una consigna contra Boric. Cabe señalar que esto ocurrió poco antes de la agresión al diputado.



Al respecto, Bellolio dijo que "es inaceptable que algunos pretendan a través de medios digitales amenazar la vida de una persona o, en este caso, intentar coaccionar, funar u otros. En una democracia tiene que haber convivencia entre las distintas posiciones, y esas se resuelven a través de votaciones, el diálogo o la razón. No a través de la violencia".