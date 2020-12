Gobierno confirma "restricciones de movilidad, traslado y aforo" para Navidad y Año Nuevo

24Horas.cl Tvn

01.12.2020

El Gobierno confirmó que habrá "restricciones de movilidad, traslado y aforo" para Navidad y Año Nuevo con el fin de evitar mayores aumentos de contagios en las diferentes zonas del país.

Según indicó el ministro de Salud, Enrique Paris, para las festividades de fin de año que se avecinan sí habrá restricciones, peor no quiso adelantar el detalle de las mismas.

"No quiero dar detalles aún porque queremos hacerlo bien", dijo Paris, agregando que las medidas apuntarán a "la movilidad, traslados -sobre todo a zonas de esparcimiento-, y en cuanto al aforo".

La autoridad aseguró que las acciones a tomar se darán a conocer prontamente, y que se asemejarán a las tomadas en el Plan Fondéate en Casa de Fiestas Patrias.

El secretario de Estado complementó que todas las indicaciones que desarrolle el Gobierno buscan aminorar una posible segunda gran ola a nivel nacional.

"Quiero llamar a la calma a la población. Nosotros lo que hemos hechos es prevenir ante la posibilidad que venga una segunda ola que puede ser más o menos importante de la que hemos visto en el mundo", añadió.

Sobre ello, el titular pidió cumplir las medidas en el marco del verano que se avecina.

"En el verano la gente se relaja, no cumple las medidas, no usa mascarilla, tememos que exista un segundo brote".Si no se cuida la gente, puede llegar a producirse una segunda ola como ocurrió en Europa", sentenció.