Gobierno da luz verde a temporada de piscinas y anunció reapertura de Tupahue

Agencia Aton

01.12.2020

Con un acto en la piscina Tupahue, ubicada en el Parque Metropolitano, el Gobierno dio luz verde a la reapertura del emblemático punto estival de la capital dando por inaugurada también la temporada de piscinas para este año.



En el recinto, se reunieron autoridades como el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, el titular de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward y la Seremi de Salud, Paula Labra. Las autoridades documentaron que se preven diversas medidas de seguridad para prevenir contagios por covid-19.



Dentro de estas medidas estará el aforo reducido, ya que solo 140 personas podrán ingresar en la mañana y otras 140 en la tarde. El funcionamiento será de 10:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30, y en la pausa se sanitizará el lugar. Cada persona debe llevar su botella de agua para hidratarse y que al interior del recinto se debe usar mascarilla, excepto en la piscina.



Sobre las medidas, la subsecretaria Labra afirmó que "hemos venido a fiscalizar y esta piscina cumple con todos los protocolos dispuestos en las recomendaciones del Ministerio de Salud”, y agregó que "no debemos olvidar que el coronavirus sigue entre nosotros, no se ha ido, por lo tanto, tenemos que disfrutar estas mayores libertades pero con responsabilidad".



Los tickets de ingreso a la piscina, sólo se venderán por internet y su valor será de $4 mil los adultos y $2.500 los niños.



En la ocasión, el titular del Minvu, Felipe Ward señaló que “llevamos demasiado tiempo, no solamente en Chile sino que en el mundo, recibiendo malas noticias y es tiempo de dar buenas noticias. Por eso hoy anunciamos la reapertura de la piscina Tupahue. Esto va a ocurrir a partir de hoy”.



En la misma línea, el ministro Bellolio aseguró que "esta es una gran noticia para los chilenos, en este caso para quienes viven en la Región Metropolitana. Parquemet está volviendo a abrir para que las personas puedan salir, lo que es clave para la calidad de vida. Cuando lo hemos pasado tan mal, cuando millones de chilenos lo han pasado pésimo por el Covid, que existan estos espacios de esparcimiento es clave, pero sin olvidar nuestra seguridad tanto física y sanitaria”.