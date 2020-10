Gobierno descarta filtración a Claves Únicas: usuarios deberán actualizar contraseñas

24horas tvn

14.10.2020

A través de un comunicado, Gobierno Digital aclaró que la "amenaza" registrada el pasado 8 de octubre a su base de datos no puso en peligro las Claves Únicas de los chilenos.

Según indicó el organismo, "al día de hoy no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada" a las claves, instancia esencial y personal para la realización de diferentes trámites vía online.

Asimismo, Gobierno Digital destacó que "no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado".

Como medida de precaución, la institución detalló que se iniciará un proceso de cambio de contraseñas, el cual será "gradual" y "escalonado".

"De esta forma, la próxima vez que un usuario acceda al sistema deberá realizar esta acción", prosiguió.

OPOSICIÓN CRÍTICA FALTA DE SEGURIDAD

Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, calificó de "gravísimo" un posible hackeo de la Clave Única, argumentando que "el Gobierno debe garantizar la seguridad del sistema"

Por su parte, el senador Felipe Harboe, destacó que "desde el Gobierno me confirman que el hackeó existió, que se robaron las CLaves únicas, pero que están encriptadas y sería muy difícil su uso".

No obstante, subrayó: "La pregunta es ¿cuál es el nivel de ciberseguridad de nuestras claves? Cuando Sebastián Piñera enviará el proyecto de ciberseguridad comprometido?".