Gobierno desliza responsabilidad en padres y madres por polémicas campañas de hipersexualización a niñas

24Horas.cl Tvn

13.02.2020

Esta semana se conocieron campañas publicitarias de las compañías Monarch, Mota y CMoran que sexualizan a niñas menores de edad, generando repudio en diferentes sectores.

En conversación con "La Segunda" la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, apuntó la responsabilidad a los padres y madres de las menores que eran protagonistas en las publicidades: "ellos fueron los que autorizaron la campaña publicitaria, pues la ley laboral establece que los menores de edad solo pueden trabajar con la autorización de sus padres", declaró.

"Esas fotos provocadoras de la niña son una posibilidad de que su imagen pueda ser utilizada de forma que no corresponda", continúa, "todo tipo de imagen en la que aparezcan niños, niñas o adolescentes que dé lugar a algún tipo de hipersexualización nos parece que no corresponden, por eso la clave es que hoy día las empresas se deben autorregular, considerando su ética a la hora de tomar decisiones que no vulneren a los niños y niñas", sostuvo Bown.

: Tienda CMoran pide disculpas tras acusaciones de sexualizar a jóvenes en publicidad escolar Leer más

Además aseguró que como Gobierno están analizando la legislación nacional e internacional que existe sobre esta materia y que están "evaluando restringir o prohibir o sancionar este tipo de acciones".

Por su parte la Defensoría de la Niñez prestó su apoyo a quienes pudieron haber sido pasados a llevar al momento de realizar estas campañas: "como Defensoría de la Niñez quedamos disponibles por si las familias de esos niños quieran ejercer algún tipo de acción eventual por si se hubiese producido alguna vulneración", dijo la defensora Patricia Muñoz.