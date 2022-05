Gobierno evalúa querella contra líder de la CAM: "Es importante actuar con rigurosidad"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además, se refirió a la idea del Estado intermedio propuesto por el Ejecutivo, asegurando que, de no prosperar, no descartan "ninguna de las herramientas del Estado de derecho".

13.05.2022

Tras los últimos atentados adjudicados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) registrados en la macrozona sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, conversó en 24 Horas Central, sobre las posibles medidas a analizar, la tramitación del proyecto de Estado Intermediario presentado por el Gobierno y la delincuencia desplegada en el país.

En particular, respecto al llamado de Héctor Llaitul, a preparar una "resistencia", el representante del Gobierno aseguró que pidió analizar esas declaraciones para "determinar cuál es la figura penal que se puede identificar y por la cual el Ministerio del Interior se puede querellar".

Respuesta a la CAM: "En democracia no caben los mecanismos de violencia"

Recientemente Héctor Llaitul, vocero de la CAM, hizo un llamado a “preparar fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche" tras la propuesta del Gobierno, por esto Monsalve reiteró "el total rechazo" a lo comunicado por la Coordinadora.

"En democracia no caben los mecanismos de violencia, amenazas y menos llamar a hacer uso de las armas, que terminan lesionando y quitando la vida a ciudadanos", afirmó.

Además, agregó que en dicho discurso donde la CAM apunta a que "golpean al gran capital", Monsalve refutó dicho mensaje: "¿cuál es el gran capital que han golpeado? una menor de 15 años ha sido herida por un arma de fuego, los atentados en Teodoro Schmidt a maquinarias forestal, esos son afectados con amenazas y lesiones, las secuelas son los trabajadores, no son parte del gran capital, son civiles desarmados, que viven en comunas moralmente vulnerables", aseveró la autoridad.

"Se está golpeando a las personas más sencillas y humildes de la zona", enfatizó Monsalve.

"La instrucción del Presidente Gabriel Boric es que el Estado no se puede retirar de la zona"

El subsecretario del Interior, apuntó directamente en que el Gobierno ha velado por la seguridad para "mejorar la calidad de vida de las personas".

"En cada uno de esos hechos el Gobierno se ha querellado, lo más importante es que la instrucción del Presidente es que el Estado no se puede retirar de la zona para mejorar la calidad de vida de las personas, para brindar seguridad y dialogar, buscar acuerdos políticos donde en aquellos espacios donde es posible alcanzarlo", agregó.

Declaraciones de Héctor Llaitul: "Las he pedido analizar"

En cuanto a una posible querellas por las declaraciones del vocero de la CAM, por "organizar la resistencia armada", la autoridad del Interior afirmó que pidió analizarlas para "determinar cuál es la figura penal que se puede identificar y por la cual el Ministerio del Interior se puede querellar", declaró.

"Es importante actuar con rigurosidad y seriedad en cada uno de los pasos, le hemos pedido a la jefa de división jurídica que analice antecedentes", sostuvo Monsalve.

"El Gobierno no renuncia a ninguna de las herramientas que le da el Estado de Derecho"

Tras el anuncio del proyecto y la medida impulsada por el Gobierno sobre un "Estado Intermedio", una parte de los parlamentarios han sostenido un "ultimátum".

Cabe destacar que se resolvió dejar sin efecto la sesión en la Cámara Mixta fijada para el lunes 16 de mayo con el fin de abordar el proyecto de "infraestructura crítica" o "Estado Intermedio", esto luego de que el Senador Matías Walker (DC) anunciara que "necesitamos más espacio y más tiempo para llegar a un gran acuerdo en un asunto que tiene que ver con la seguridad y orden público".

"El Gobierno no renuncia a ninguna de las herramientas que le da el Estado de Derecho, se ha planteado la posibilidad de legislar en cuanto a un nuevo Estado de Excepción con respecto a los anteriores", sostuvo Monsalve. "Hay hechos de violencia, hay uso de armas y producto de esto terminan heridas o fallecidas" agregó el también ex diputado.

A su vez, también comentó que "el Gobierno tiene la obligación de garantizar condiciones de seguridad, en el caso de la zona en particular (Macrozona Aur), por el uso de armamentos de guerra en estos hechos".

Ante esto argumentó que "no cualquier contingente puede realizar labores preventivas y de control, el despliegue requiere equipamientos blindados y movilización para quienes estén en la zona, por eso a veces no es suficiente o no tiene la suficiente capacidad para garantizar la seguridad que requiere", añadió el representante del Gobierno.

En cuanto a la tramitación del proyecto de Estado Intermedio, Manuel Monsalve sostuvo que esperan que "pueda llegarse a un acuerdo político con el Congreso para poder legislar en ese sentido, una reforma que tiene carácter de modificación constitucional".

No obstante la medida requiere un apoyo de 3/5 en el parlamento. "Si es que ese acuerdo no llega, el Gobierno no renuncia a ninguna de las herramientas que da el Estado de Derecho", confesó Monsalve.

Sobre un posible Estado de Emergencia tras lo registrado en la Macrozona Sur, el subsecretario del Interior reveló que el Presidente Gabriel Boric ha dicho que respecto a la "garantía de la seguridad", el Gobierno siempre tiene la "posibilidad de usar todas las herramientas que les da el Estado de Derecho".

Pero que por eso han decidido proponer una "mejor herramienta" que además crea una figura civil que permitirá coordinar acciones de Fuerzas Armas, Carabineros, PDI y de otras instituciones.

Redistribución de efectivos policiales en distintos sectores: "Los criterios fueron establecidos por Carabineros"

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la redistribución de carabineros en distintos sectores en donde se han registrado más delitos graves impulsada por el Presidente Gabriel Boric.

Esto luego de que ciertas comunas que han presentado incidentes de violencia como Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y la Florida, no fueran consideradas en el la medida.

"Los criterios fueron establecidos por Carabineros y tiene que ver con los delitos de mayor connotación social, cantidad de llamados que los vecinos y vecinas hacen al 133, pedí formalmente a través de un oficio los criterios a utilizar", sostuvo Monsalve.

"Es legítimo el debate y el cuestionamiento del algoritmo y la fórmula para la distribución de Carabineros" agregó la autoridad, añadiendo también sobre si la dotación de Carabineros "es suficiente para enfrentar las tareas de seguridad".

Finalmente, enfatizó que el pasado16 de febrero se aprobó una ley que moderniza a Carabineros y que obliga a entregar al Ministerio del Interior, un plan de desarrollo estratégico de seis años y así recibir cuáles son los criterios por los cuales distribuir recursos y dotación para alcanzar objetivos en materia de prevención y control.