Gobierno informa que Johanna Hernández fue bloqueada y ya no recibirá el IFE

07.07.2021

El Gobierno confirmó que Johanna Hernández, quien cumple condena por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, fue bloqueada el Instituto de Previsión Social (IPS). Ante ello, ya no recibirá el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), situación que había denunciado la familia del docente asesinado.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, señaló que "hemos tomado contacto con su hermano, quien ya tiene su Registro Social de Hogares para el mes de julio, y que cuenta con la menor común integrante del hogar”.

“Desde el mes de julio, su IFE será pagado a quien corresponde”, expresó la subsecretaria “como ministerio de Desarrollo Social hemos solicitado el bloqueo del pago del mes de junio para que no llegue a las personas que no corresponde”.

Finalmente, Balladares afirmó que “el mes de junio que, efectivamente ella lo había solicitado y le estaba llegando, está bloqueado”.

Hijo de Nibaldo Villegas: Johanna Hernández "está disfrutando su encierro más de lo que estoy disfrutando de mi libertad"

El lunes 14 de junio, el hijo del profesor Nibaldo Villegas manifestó su indignación luego de que se conociera que Johanna Hernández, condenada por el crimen del docente, cobraba desde la cárcel bonos de ayuda económica del Estado.

En conversación en el matinal Buenos Días a Todos, Alejandro Villegas, relató que "a fines del año pasado, y posterior a la entrega de estos bonos a nivel nacional, me salta la duda de si puedo recibirlos. Veo en la información del IFE que estos bonos han sido pagados y que hay algunos que están vigentes por cobrar, lo que me dio sospechas porque yo no recibí nada. Mi tío tampoco recibió nada. Pero, dejamos pasar el tiempo. Tampoco investigamos ahí de lleno".

"Mi tío, al paso del tiempo, averigua que todo esto le estaba llegando a ella (Johanna Hernández). Desconozco la fecha exacta, pero me imagino que desde el primer IFE tuvo que haber recibido. Yo creo que debe andar cerca de un millón y medio, aproximadamente. Puede que sea quizás un poco menos, pero sobre el millón seguro", añadió Alejandro.

Luego, el hijo del docente expresó que "quizá yo nunca esperé recibir esta ayuda, pero dado todo lo que ha pasado —de verdad que han pasado muchas cosas malas— esta ayuda hubiera sido un alivio, hasta incluso un impulso anímico porque era un dinero con el que no contábamos para haber seguido con nuestros planes. Yo pude haber seguido pagando mi universidad, me pude haber matriculado. Tuve que pedir plata prestada para matricularme".

"Da rabia, de verdad que da mucha rabia, da impotencia. Recuerdo cuando finalizó el juicio, que estábamos hablando de justicia, pero llega el día de hoy y sigue habiendo injusticias. No me calza cómo es que el Estado no pudo reaccionar, haberse dado cuenta de que ella estaba en prisión —ella es una reclusa— y quizá cuántos han estado recibiendo este beneficio. Para mí es algo sumamente ilógico e irresponsable. Tener dinero en un centro de reclusión, por lo que yo sé, te da un estatus. Entonces, por favor, cómo le va a estar llegando dinero a ellos".

"Esperemos que esto se solucione luego, que ella pierda esos beneficios a los cuales no sé cómo llegó. Por lo menos desde mi impresión, ella está disfrutando de su encierro más de lo que yo estoy disfrutando de mi libertad", agregó.