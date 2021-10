Gobierno por resolución sobre retiro de portones: "No tiene lógica en caso de comunidades que cumplan requisitos"

24 AM

28.10.2021

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que facilita a vecinos y municipalidades la instalación de cierres en pasajes y calles.

Sin embargo, su despacho a ley se concretaría dentro de dos semanas, lo que genera tensión entre algunos vecinos que por notificación de Controlaloría deben retirarlos antes del 2 de noviembre.

Respecto a la tramitación de la iniciativa, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, sostuvo en 24 AM que "queda un artículo que tiene que ser resuelto por la comisión mixta. Yo espero que funcione lo antes posible y que tengamos esta ley porque es muy importante".

A juicio del Gobierno, la ley se necesita "porque es una sentida aspiración cada vez que nos juntamos con alcaldes de todos los sectores políticos, y sobre todo con vecinos y vecinas que quieren gestionar su territorio para tomar medidas que le den mayor seguridad".

Sobre el conflicto entre vecinos por la notificación de Contraloría, Gómez indicó que "estamos viendo cuáles son las alternativas jurídicas frente a esta resolución, pero no nos parece que sea de lógica retirar los portones cuando tenemos casos de pasajes que hoy día no cumplen porque tienen una sola salida y que van a cumplir con la nueva normativa. Esos vecinos lo que tendrían que hacer, es sacar los portones para después volver a implementarlos. No tiene mucha lógica en el caso de las comunidades que cumplan los requisitos".

¿Cómo opera la actual normativa y de qué forma cambiaría?

Según la actual normativa, indicó Gómez, se permite el cierre de calles y pasajes "en ciertas condiciones, pero son muy restrictivas y que además ha generado estos dictámenes de Contraloría respecto del retiro de algunos portones".

"Hoy día sólo se pueden cerrar pasajes ciegos, es decir, que tengan una sola vía de entrada. Con la nueva normativa, se van a poder cerrar calles y pasajes que tengan entrada y salida", añadió la subsecretaria.

Junto con ello, la nueva norma establece una banda de siete horas, ampliable a 10 horas en caso de seguridad y aprobado por el municipio, para que se cierre una calle o pasaje con menos de siete metros de ancho. De esta forma, sostuvo Gómez, se busca que "sean los propios vecinos los que decidan en qué rango horario van a aplicar esta restricción de acceso".

Además, la subsecretaria aclaró que "esto va a estar regulado y quienes tomen estas medidas en sus territorios tienen que respetar la normativa", de modo que "no pueden impedir el libre tránsito ni de personas ni vehículos de emergencia o seguridad".