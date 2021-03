Congreso discute cambio de elecciones: alcaldes candidatos retomarían funciones hasta el 28 de abril

24horas tvn

30.03.2021

La mañana de este martes, ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de reforma constitucional que busca posponer las elecciones municipales, de gobernador y de constituyentes que estaba fijada para el 10 y 11 de abril.

El documento redactado por el Ejecutivo propone que, debido a la postergación para el 15 y 16 de mayo a raíz de la pandemia, el mandato de los alcaldes y concejales se extendería hasta el 28 de junio, mientras que aquellos que van a la reelección estarán en sus cargos hasta el 28 de abril, volviendo a quedar suspendidos desde el 29 de abril, existiendo una subrogación de los cargos.

En cuanto a la campaña electoral se suspendería a las 00:00 horas del día de la publicación de la reforma, hasta el 28 de abril. Desde dicha fecha y hasta el 13 de mayo se podría volver a retomar la campaña.

Sobre la franja, en el calendario actual está fijada hasta el 8 de abril. En caso de publicarse la reforma, ésta quedará suspendida desde aquel día y se retomaría días antes de la nueva fecha de los comicios.

Por último, el padrón electoral no cambiará, por lo que si una persona cumple 18 años a fines de abril, no será considerado ya que el número de electores ya estaba cerrado para esta elección en particular.

UDI: "Le pedimos al Gobierno que haga el máximo esfuerzo en ayuda social"

La directiva de la UDI llegó a La Moneda para conversar con los ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; y de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, instancia en la que presentaron sus ideas y puntos de vista sobre la postergación de las elecciones de abril.



Tras la reunión, la secretaria general del partido, María José Hoffmann, comentó que llegaron hasta el Palacio de Gobierno para “pedir que haga el máximo esfuerzo en materia de ayuda social. Sabemos que los chilenos están pasando por minuto muy difícil y como partido le pedimos que haga un esfuerzo mayor en ayudas sociales y principalmente en poder destrabar a veces los requisitos tan complejo para que este beneficio, que sabemos que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, llegue a todos los chilenos”.

⭕#AHORA24H | Directiva de la UDI se reúne con ministros.



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUaS2F pic.twitter.com/R3V070eown — 24 Horas (@24HorasTVN) March 30, 2021

“También creo que es bueno poner el énfasis en la participación. Sabemos que hoy se va a presentar un proyecto para suspender las elecciones y nos parece razonable dada la pandemia, pero también entendemos que la ciudadanía ha visto esto como una oportunidad para poder informarse”, añadió la diputada.



Y anticipó que “esperamos que de todas las certezas a la ciudadanía y candidatos para poder volver a hacer campaña apenas haya las condiciones sanitarias necesarias, y eso debería ser un mes antes de la elección”.