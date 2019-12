Gobierno responde a Nabila Rifo: Acusa que el Estado olvidó su caso

La mujer, cuyo caso remeció al país en 2016 tras quedar sin ojos producto de un ataque de su ex pareja, grabó un video en donde solicita ayuda y asegura que no ha recibido respuesta a su solicitud de aumento de pensión. El SernamEG asegura que desde un comienzo le ofrecen "constante apoyo", y que su requerimiento se encuentra "en última instancia de tramitación".

24Horas.cl Tvn

09.12.2019

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), perteneciente al Ministerio de la Mujer, respondió este lunes a las denuncias realizadas por Nabila Rifo, la mujer que en 2016 sufrió un brutal ataque por parte de su ex pareja en Coyhaique, quien le arrancó ambos ojos. La víctima de Mauricio Ortega grabó un video para el medio El Desconcierto, mediante el cual acusa al Estado de olvidar su caso e incumplir una serie de promesas para el beneficio de ella y su familia.

La mujer, quien tiene cuatro hijos a cargo, asegura sentirse "conmovida por los cientos de jóvenes que también han perdido su vista, y eso me hace recordar que el Estado se comprometió conmigo a protegerme a mí y a mis cuatro hijos, todos menores de edad, y de eso no se ha cumplido nada".

En ese marco, Nabila asegura en el registro que "el Estado dio $40 millones para adaptar mi casa a mis discapacidades y necesidades. De eso sólo se hizo un revestimiento térmico, una pieza y un baño. También se solicitó un aumento de pensión porque yo estoy a cargo de mis cuatro hijos y ellos necesitan, y en esta ciudad es todo caro y no me alcanza con la plata de mi pensión y yo no puedo trabajar".

En su llamado, Nabila también hace mención a la situación judicial de su agresor, señalando que "también denuncio que a mi agresor se le condenó a 28 años y le rebajaron 10, y quedó como delito grave gravísimo, no como intento de femicidio frustrado".

Por último, junto con emplazar directamente a la ministra Isabel Plá y a la directora del SernamEG, la víctima de violencia intrafamiliar comenta que "estar así, haber quedado ciega y de la manera que me arrancaron los ojos, es lo más terrible para una mujer, sobretodo yo que tengo cuatro hijos a quienes cuidar. Dos chiquititos y dos grandes que ni siquiera puedo ayudar en sus tareas ni desenvolverme para ayudarlos".

Añade que "en un punto, el Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad) se comprometió con ponerme una asesora del hogar, que esa plata ahí quedó. Siento injusto que se hayan olvidado de mí, porque yo fui un caso insólito en todo el país, y quiero que se pongan la mano en el corazón y por favor me ayuden. Que protejan a mis cuatro hijos, no a mí sino que sólo a ellos".

Gobierno responde a Nabila Rifo: Acusa que el Estado olvidó su caso Gobierno responde a Nabila Rifo: Acusa que el Estado olvidó su caso Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen La mujer, cuyo caso remeció al país en 2016 tras quedar sin ojos producto de un ataque de su ex pareja, grabó un video en donde solicita ayuda y asegura que no ha recibido respuesta a su solicitud de aumento de pensión. El SernamEG asegura que desde un comienzo le ofrecen "constante apoyo", y que su requerimiento se encuentra "en última instancia de tramitación". VER MÁS VIDEOS









SERNAMEG: HEMOS OFRECIDO "CONSTANTE APOYO" DESDE 2016

El SernamEG tomó nota del llamado de Nabila, y por lo mismo publicó en redes sociales una respuesta a su requerimiento. En ese sentido, aseguran que "nuestra institución ha estado, desde 2016, ofreciendo constante apoyo a ella y su familia en coordinación con otras 9 instituciones del Estado".

Desde la entidad agregan que "hace unos meses, Nabila sufrió un accidente en su hogar que aumentó su vulnerabilidad. Por tal motivo, se gestionó desde SernamEG un aumento de su pensión de gracia, la cual está en última instancia de tramitación. Reiteramos nuestro compromiso con Nabila Rifo y con cada víctima de violencia que conocemos, las que nos motivan a seguir trabajando por el cambio cultural en Chile, que nos entregue mayor dignidad y respeto".