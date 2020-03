Gobierno y FF.AA. descartan abusos de personal en misiones de paz en Haití

Agencia Uno

11.03.2020

La comisión que investiga eventuales abusos sexuales por parte de funcionarios de FF.AA. que participaron en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (CEI 43), conocida como Minustah, recibió en su primera sesión de audiencias a los titulares de las carteras de RR.EE. y de Defensa, Teodoro Ribera y Alberto Espina, respectivamente; y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Rodrigo Álvarez.



Cabe recordar, que dicha instancia surgió tras la presentación de un estudio académico internacional que reveló que habría 21 bebés vinculados a militares chilenos, de 265 historias de un total de 2.500 entrevistas. Ello, fruto de distintos tipos de relaciones, incluyendo el abuso sexual, tema que fue mencionado espontáneamente.



El ministro Teodoro Ribera se refirió a la vinculación de su cartera con organismos internacionales para la participación de Chile en las misiones de paz en diversos países. En Haití, explicó que la misión representa un gran esfuerzo personal y financiero para la estabilización de la democracia en ese país.



Por su parte, el vicealmirante Rodrigo Álvarez, quien está a cargo de las misiones de paz, detalló cómo se operativiza la colaboración internacional; relató que el personal es capacitado por el Centro Conjunto para Operaciones de Paz, sobre la base de lineamientos de la ONU; y comunicó que fueron 13.395 efectivos chilenos que participaron en Haití, entre 2004 y 2018.



Agregó que los casos de abuso sexual son evaluados por los jefes de misión que informan a la ONU y, si la causa amerita, se inicia la investigación judicial. Acotó que, en todo el periodo de la misión en Haití, solo se reportó un caso de abuso sexual, en 2010, que está sobreseído por la justicia militar chilena, pero que tendría en la actualidad una demanda por paternidad.



Sobre el estudio académico, dijo que mujeres haitianas no identificadas hacen mención de 21 militares chilenos de los cuáles no se saben su identidad ni tampoco si se refieren a una o más personas.



Finalmente, el canciller Ribera señaló que existen tres investigaciones en paralelo: la académica, que constata un hecho pero no tiene valor jurídico; la político administrativa de la ONU; y una judicial, que debe surgir bajo la ley haitiana y luego pasa a Chile para recoger declaraciones de los eventuales involucrados.



A su vez, indicó que están a la espera de información de parte de los embajadores chilenos en Haití y ante la ONU, para conocer si han recibido algún tipo de denuncia de abuso sexual contra uniformados chilenos.



REACCIONES



Los parlamentarios Jaime Naranjo (PS) y Leonidas Romero (RN) valoraron la entrega de información de las autoridades, ya que permitirán ayudar a esclarecer si se cometieron abusos sexuales en Haití.



“Creo que es importante el paso que estamos dando en esta Comisión, ya que se ha hecho una acusación tan grave y tan delicada a nuestras FF.AA. y de Orden que fueron a esa misión de paz y nos parece del todo prudente y aconsejable esclarecer en toda profundidad estos hechos", planteó Naranjo, quien preside la instancia.



Estimó que, si hay algún responsable de alguna naturaleza, es necesario que se apliquen las sanciones que corresponden, tanto en el campo administrativo como político.



“Ha sido muy esclarecedora la información que se nos entregó sobre cómo se selecciona el personal, cuánto tiempo está en la misión y todos los procesos internos que se viven en esta etapa en que se envían estas misiones de paz a diversos países”, evaluó.



Por su parte, el diputado Romero dijo no está en contra del Ejército, ni de la Armada, ni de las FF.AA. ni de Orden, sino que está en contra de los que, utilizando el uniforme, hacen actos ilícitos como una violación o robo.



“Yo creo que es necesario transparentar esto y, si al final nos damos cuenta que hay un solo caso, bueno, ese caso tendrá que responder. ¿Pero qué pasa si hay más de un caso y estaba oculto? Bueno, la función de la comisión es transparentar la verdad”, recalcó.