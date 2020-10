Golpearon a su novia embarazada: Campeón paralímpico sufre violento portonazo

24Horas.cl Tvn

11.10.2020

"Sabes que en algún momento puede pasar algo, pero nunca piensas que sea de esa forma. La impotencia de no poderte bajar del auto y caminar, tomarla en brazos, subir (...) lo único que podía hacer era tocar la bocina y gritar", dijo el triple medallista de oro, en los Juegos Paralímpicos de Lima 2019, Alberto Abarza tras sufrir un violento portonazo en donde su pareja que está embarazada fue agredida por los delincuentes.

El deportista nacional que sufre del síndrome de Charcot-Marie-Tooth vivió este jueves uno de los momentos más angustiantes de su vida; un portonazo a las afueras de su casa.

"Eran cinco, se bajaron cuatro. Uno me toma a mi por el lado izquierdo, empieza a pegarme y tratar de que baje. Uno se va con mi novia" relató alberto. En las imágenes de cámaras de seguridad se puede apreciar como su pareja grita y le dice a los antisociales que se encontraba embarazada.

Con impotencia, Alberto solo podía mirar como su hermana, una amiga de ella y su novia se enfrentaban a los delincuentes, uno de los cuales golpeó a esta última en el vientre, mientras su hermana forcejeaba con otro del grupo. De pronto se escuchó un disparo y el deportista pensó lo peor, porque vio como su pareja se agachaba.

"Ahí la vi tirada en el suelo, en el momento pensé que había sangre. Se derramó una poza y yo la veía ella decía "mi bebé, mi bebé". En ese momento me imaginé lo peor, que ella estaba tirada en el suelo por el balazo", contó el nadador paralímpico.

Afortunadamente para él, su futura hija y su familia, nadie resultó herido.

Alberto cuenta que tras ser agredido vio como "se le complicó" a los delincuentes el hecho de que su vehículo estuviera especialmente habilitado para su discapacidad; "yo les dije 'no lo vas a poder manejar porque es de discapacitado', entonces el lo queda mirando y seguía diciendo, 'bájate. bájate' y me empieza a pegar".

La inesperada reacción de este grupo de mujeres obligó a los delincuentes a huir.

El triple medallista está en pleno proceso de preparación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y dice que este portonazo frustrado, en nada merma su preparación.

"Creo que le ha pasado a grandes personas en los mejores barrios, por eso no era como la excepción que me pasara a mi. Creo que uno tiene que estar tranquilo. Sigo haciendo mi vida normal, creo que mi novia es la que quedó con el trauma, creo que lo tomó de otra forma, ella está asustada, pero yo no. Yo quiero salir y seguir nadando", concluyó el joven deportista.