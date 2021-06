Grave caso de maltrato a menor en grabación: Defensoría de la Niñez denuncia ante Fiscalía el video

En las imágenes una mujer, identificada como una supuesta matrona, insulta fuertemente a su hijo. La USACH aseguró que la aludida ya no trabaja en la institución y ella emitió una declaración en la que pide disculpas "por no haber apagado la cámara".

24Horas.cl Tvn

23.06.2021

Un grave caso de maltrato a un menor de edad fue viralizado en las últimas horas a través de redes sociales. En las imágenes se ve a una mujer, identificada como una supuesta matrona y docente, que maltrata verbalmente con fuertes improperios a su hijo porque se escuchaban sus gritos en la grabación que realizaba.

En el video, que dura algunos segundos, se escucha que la mujer le grita brutales frases al niño, mientras le señala que "tengo que grabar de nuevo porque se escuchan tus gritos en la 'cagá', sal de acá ahora", entre terribles insultos.

Esto ocurre mientras el niño llora desconsoladamente fuera de cámara. Una vez que la mujer termina con sus insultos, vuelve a grabar como si nada hubiera pasado.

Al respecto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, explicó que "en cuanto tomamos conocimiento de la viralización de este video en el cual se exhibía a una persona, que sería matrona y además docente, ejecutando acciones de violencia física y trato evidentemente degradante contra un niño, lo que hicimos fue interponer la denuncia por el delito al Ministerio Público".

La autoridad señaló que la denuncia fue interpuesta ante "la Fiscalía regional Centro norte y he tomado conocimiento de parte del Fiscal Regional que ya se designó a una Fiscal para su investigación"

Pidió también que esperan "a la máxima brevedad se adopten las medidas de protección para este niño".

Defensora de la Niñez, @Pa__tty tras denuncia en Fiscalía por caso de matrona que maltrata verbalmente y agrede a niño “Esperamos que a la máxima brevedad se adopten las medidas de protección para este niño. Y esperamos que se ejecute una sanción ejemplificadora” @adnradiochile https://t.co/m37U0Ru5Re pic.twitter.com/6CN12fO8xs — Axel Troncoso (@Axel_Troncoso) June 23, 2021

Usach se desmarca de matrona y profesora viralizada por maltratar a su hijo

Aparentemente, la matrona Macarena Utreras, supuesta docente de la Usach, realizaba una charla, cuando olvidó silenciar su micrófono mientras maltrataba brutalmente a quien sería su hijo.



Tras esto, la universidad emitió un comunicado esta tarde, en donde aseguran que la mujer fue desvinculada de la institución en enero pasado.



“En atención al contenido del video que se ha hecho viral, teniendo como protagonista a la ex funcionaria del Convenio de Colaboración suscrito entre la Unicit, la Usach y el Mineduc, señora Macarena Utreras, declaramos que, toda la comunidad universitaria condena categóricamente cualquier forma de violencia, agresión o menoscabo, independientemente de quién sea la/el victimaria/o y quien sea la víctima, especialmente cuando dichos actos involucran a niños, niñas o adolescentes”, indica el texto.

A raíz del video viralizado ayer, aclaramos que la persona denunciada, no trabaja actualmente para la @usach.



Macarena Utreras fue desvinculada a partir del 1 de enero de 2021 luego de prestar servicios en ejecución de un Convenio de Colaboración entre Unicit, Usach y Mineduc. pic.twitter.com/Zmg5Tx8mXz — Universidad de Santiago de Chile (@usach) June 23, 2021

“En cuanto a la vinculación que la señora Utreras mantenía con la Universidad de Santiago de Chile, cabe precisar que ella fue contratada para prestar servicios, exclusivamente, en el contexto de la ejecución del Convenio, habiendo sido desvinculada a partir del 1 de enero de 2021, por lo que no es funcionaria de la Universidad”.



“Lo anterior es sin perjuicio de otras sanciones disciplinarias que eventualmente queden anotadas en su hoja de vida, según procesos vigentes en Contraloría General de la República. Por lo anterior, cabe aclarar que la señora Utreras no tiene relación de ningún tipo con el Convenio y mucho menos, con la Universidad de Santiago de Chile”, finaliza el escrito firmado por Silvia Ferrada Vergara, directora Ejecutiva Convenio Unicit-Usach-Mineduc.

Utreras apunta a falta de "sororidad" de colegas

En tanto, la aludida, emitió una carta en la cual declara que se hace "responsablemente cargo" y pide "públicamente disculpas por no haber apagado las cámaras". Acusando que cree que es "aún más delicado" que una colega haya hecho la viralización del registro.



Utreras explicó que como familia están viviendo un proceso en que su hijo ha manifestado una "grave rebeldía y faltas de respeto hacia mi madre que es la cuidadora principal".



"Quiero agregar que no hubo golpes, se cayó de la silla detrás mío. Nuestra intención como familia jamás ha sido vulnerarle los derechos al niño (...) nos preocupa los comentarios abruptos, mal intencionados y sin conocimiento previo que realizaron la mayoría de mis colegas. Se supone que somos una profesión sorora y no vulneradora", acusó en su escrito.