Greta Thunberg pide ayuda para volver a Europa tras cancelación de COP25 en Chile

01.11.2019

La activista Greta Thunberg se encontraba realizando el camino desde Suecia hasta Chile a través medios de transporte no contaminantes para participar de la COP25, habiendo cruzado el Atlántico para llegar hasta Estados Unidos.

No obstante, durante esta semana y en la mitad de su travesía, se confirmó que la cumbre por el medio ambiente no se realizará en nuestro país, oficializándose en la jornada de este viernes que, finalmente, se llevará a cabo en Madrid, España.

La joven activista se refirió a este hecho a través de su cuenta oficial de Twitter, tomándose lo ocurrido con humor y señalando ahora que necesitará ayuda para devolverse a Europa, considerando que solo queda un mes para el evento.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

