Grupo de sujetos incendia dos buses del transporte público: Les rociaron acelerante

15.09.2021

Un grupo de 40 personas, aproximadamente, incendiaron dos buses de la locomoción colectiva durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Maipú.

Según detalló la Capitán Karina Jofré, Oficial Ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, se trató de un grupo de 40 personas manifestándose, quienes incendiaron las máquinas de la empresa STP, además de rociarles líquido acelerante para su combustión.

Los sujetos obligaron a los conductores a descender de los buses para posteriormente incendiarlos en su totalidad.

No obstante, no hay personas lesionadas dado a que las máquinas no contaban con pasajeros en su interior. De igual manera no hay personas detenidas hasta el momento.

En tanto personal de Labocar y OS-9 de Carabineros ya se encuentra realizando las pericias correspondientes en el lugar y los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.