Grupo de WhatsApp fue clave para detener a acosador sexual de Ñuñoa

24Horas.cl Tvn

16.03.2022

Una investigación por acoso sexual que inició a fines del 2021 culminó con la identificación, detención y formalización del agresor, gracias a las denuncias de tres mujeres y a los antecedentes recabados en un grupo de WhatsApp de vecinos de Ñuñoa.

Denuncias de acoso sexual contra escolares: Providencia suspenderá clases y tomará acciones legales Leer más

El victimario fue procesado por la Fiscalía de Oriente por el delito de abuso sexual a mayores de 14 años contra las denunciantes, a quienes atacó en las inmediaciones de la calle Doctor Johow con Avenida Grecia.

Al respecto, el fiscal Leonardo Arancibia señaló que "esta investigación surge a fines del año pasado, donde una de las víctimas de acoso sexual denuncia a la policía, aportando una serie de antecedentes que permiten la ubicación de otras dos víctimas de estos delitos de carácter sexual".

"Hay una importante participación de las víctimas en esta investigación mediante la aportación de datos de individualización, de videos, de descripciones físicas del agresor, que permiten al departamento OS9 de Carabineros efectuar retratos descriptivos y reconocimientos que permiten a la Fiscalía hacer una solicitud de orden de detención al Tribunal de Garantía", agregó el persecutor.

Fiscal Leonardo Arancibia de Fiscalía de Género de @fiscaliaoriente explicó la investigación que permitió detención de imputado que atacó a 3 víctimas cuando las mujeres caminaban por calles de #Ñuñoa pic.twitter.com/3Jwck7A1zH — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) March 16, 2022

"Ningún desconocido me puede agarrar en la calle y tocar"

Una de las víctimas fue María, de 52 años, quien fue agredida sexualmente cuando se dirigía a su trabajo. La mujer contó a LUN que, a raíz de su denuncia, "dos vecinas más prestaron declaraciones y se activó el tema en el grupo de WhatsApp".

"Me agarró en la calle y me empezó a tocar. Yo entré en shock. No podía parar de llorar y le conté a mi jefa. Ella tomó el grupo WhatsApp de los vecinos y les dijo que tuvieran cuidado porque andaba un tipo que me acababa de atacar sexualmente. Después llamó Carabineros v ellos me tomaron la declaración", contó al medio.

: "Tenemos prueba material": Fiscalía acusa de violación y abuso sexual reiterado a Nicolás López Leer más

"Yo tenía que denunciarlo. Ningún desconocido me puede agarrar en la calle y tocar", aseguró.

En dicho grupo, se recopilaron distintos antecedentes y según la mujer "uno de los vecinos revisó cámaras de seguridad y encontró la imagen del tipo. Llegaba en su auto, que tenía unos stickers bien llamativos, estacionaba y se bajaba a buscar mujeres. Otro vecino encontró una grabación donde se veía la patente del auto y envió la captura de pantalla por WhatsApp".