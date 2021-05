"No puedo salir a la calle porque lo veo a él": la dejaron sin trabajo tras denunciar intento de abuso sexual

24Horas.cl Tvn

Desde hace algunas semanas, Zahira Jiménez no puede dormir tranquila. Lo ocurrido en su propio trabajo la atormenta, como un fantasma que continuamente la asedia y no le permite seguir adelante.

En declaración a 24 Horas, la joven relató que "yo no puedo salir a la calle porque lo veo a él en todos lados".

Llevaba sólo dos días en el turno nocturno cuando su vida cambió para siempre. Trabajaba como guardia en una automotora y, en medio de la noche, un colega le hizo una insinuación que rechazó de inmediato. Le habría ofrecido dinero a cambio de favores íntimos, por lo que decidió alejarse de él y dirigirse a otra oficina.

La joven cuenta que apenas pudo escabullirse y que se encerró en otra oficina, desde donde alertó a su jefe y familia.

Verónica Machuca, madre de Zahira, señaló que "recibí una llamada tipo 22:00-22:15 horas, donde mi hija está llorando y me dice 'mamita, estoy escondida'. Le pregunto 'pero, ¿por qué, hija?' Me dice 'mi compañero trató de abusar de mí, mamá'".

Personal de la empresa le indicó que hiciera la denuncia en Carabineros, mientras su colega insistía en barjarle el perfil a lo ocurrido.

"Lo único que decía era 'disculpa, sigamos trabajando. Yo soy hombre, tienes que entender'. Yo me fui donde mi jefe y él me seguía todo el rato. Me pedía disculpas, que siguiéramos trabajando, que no lo denunciara", añadió Zahira.

Luego de este difícil episodio, Zahira se tomó unos días libre por recomendación de la propia empresa. Pero, posteriormente la llamaron para darle una inesperada noticia.

La joven expresó que "yo fui y era para despedirme, por mutuo acuerdo. Yo no quise firmar, y el jefe me dijo que me iba a despedir por hacer cosas indebidas dentro del trabajo, porque él le había dicho al jefe que yo sí quería tener relaciones".

Zahira dice sentirse impotente. Cree que su propia empresa le dio la espalda en el momento más complicado.

La directora del Trabajo, Lilia Jeréz, señaló que "interpuso un reclamo por el término de la relación laboral, audiencia que actualmente se encuentra pendiente pero que la vamos a tomar dentro de los próximos días".

Desde la Dirección del Trabajo aclaran que si existen hechos constitutivos de delito, la investigación sobrepasa las competencias del ámbito laboral y debe ser realizada por el Ministerio Público.

Buscamos respuestas en la empresa de seguridad con la que Zahira mantenía contrato indefinido. Aseguran que actuaron a tiempo y que tomaron las medidas correspondientes para enfrentar la denuncia. Además, afirmaron que desvincularon al trabajador denunciado, pero que la relación contractual de Zahira fue suspendida mientras se aclara la denuncia judicialmente.

Por estos días, Zahira debe conseguir costosos medicamentos para su tratamiento psicológico. No ha recibido ingresos, únicamente los días proporcionales que alcanzó a trabajar.

Su situación laboral debería resolverse en los próximos días, mientras que el Ministerio Público continúa con su investigación para determinar si hubo un intento de violación por parte de su colega.