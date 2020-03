"Guetos verticales" en Estación Central: Justicia ratifica prohibición de Contraloría para cinco permisos de edificación

24Horas.cl Tvn

10.03.2020

El Poder Judicial informó este martes que la séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió rechazar los recursos de protección presentados por empresas inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, luego que el organismo declarara ilegales cinco permisos de edificación en la comuna de Estación Central.

Se trató de un fallo unánime, mediante el cual se descartó actuar arbitrario del ente contralor al emitir los dictámenes de invalidación.

Los libelos habían sido presentados por un grupo de inmobiliarias y una asociación gremial de arquitectos revisores independiente. Esto luego que Contraloría hiciera prevalecer el marco regulatorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, desde donde se declararon ilegales todos los permisos de edificación.

El dictamen de la Contraloría N 27.918 de noviembre de 2018, había establecido que si una determinada zona no se encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, no es posible en ese lugar aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, lo que hace algunos años el ex intendente metropolitano, Claudio Orrego, acuñó como "guetos verticales".

Las empresas perjudicadas por el rechazo de recursos fueron Inmobiliaria Fortaleza Placilla, Sociedad Placilla, Inmobiliaria Cenit Placilla, Eurocorp Dos, Inmobiliaria Nogales, Inmobiliaria Ecuador Origen, Inmobiliaria Ecuador, Constructora Alonso de Córdova y la Asociación Nacional de Revisores Independientes.

Revisa el fallo completo: