Gustavo Gatica a un año de perder ambos ojos: "He llorado y me he frustrado, pero aún sigo aquí, de pie"

08.11.2020

Este domingo 8 de noviembre fue una fecha especial para Gustavo Gatica, ya que se cumplió un año desde que sufrió el impacto de perdigones en sus ojos durante manifestaciones ocurridas en el marco del estallido social del año pasado, hecho que lo dejó ciego de manera permanente.

El joven recordó este hecho trascendental en su vida a través de sus redes sociales, publicando un mensaje de cómo ha sido esta etapa en su vida.

"Hace un año Claudio Crespo me disparó perdigones a la cara. Hace un año que perdí mis ojos, y si, la he pasado mal. He llorado y me he frustrado, pero aun sigo aquí, de pie, aprendiendo cada día", comienza el mensaje.

Además, agregó que "hace un año mi vida cambió ¿Para mejor o para peor? Solo el tiempo lo dirá, por ahora sé que soy feliz, y es que como dice el gran Silvio “al final de este viaje en la vida (...) quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte en plena luz".

Hay que recordar que Claudio Crespo, quien era parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros y posteriormente fue dado de baja, fue formalizado en agosto pasado por "apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas" contra Gatica como presunto responsable de sus lesiones, por lo que se encuentra en prisión preventiva desde entonces, mientras se desarrolla la investigación correspondiente.