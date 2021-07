Gustavo Gatica entrega firmas a Fiscalía y pide acelerar causas por violaciones a DD.HH.

Agencia Aton

27.07.2021

Con más de 300 mil firmas llegó esta mañana Gustavo Gatica junto a Amnistía Internacional a la Fiscalía Nacional, con el fin de entregar los documentos para solicitar que se aceleren los procesos investigativos en cada uno de los casos de vulneración a los derechos humanos en el marco del estallido social.



“Hoy vinimos a dejar cerca de 300 mil firmas pidiendo a la Fiscalía que investigue y después estas firmas también van a ir a Carabineros para intentar agilizar las causas de violaciones a derechos humanos, para que las instituciones sepan que el mundo está atento a lo que está pasando en Chile, que no se ha olvidado y que vamos a seguir pidiendo justicia”, comentó Gustavo, quien perdió la vista en noviembre de 2019, producto de disparos de perdigones por parte de Carabineros.



Además, detalló que “junto a Amnistía estamos haciendo una campaña para que se investiguen los mandos. No solo podemos perseguir a quienes jalaron el gatillo, sino que también a quienes mandaron a que esto fuera así. En Chile hubo una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y, por ende, hay que investigar a quienes mandaron a reprimir”.



Consultado por su causa, que está próxima a cumplir dos años y que tiene a Claudio Crespo en prisión preventiva por ser sindicado como el autor de los disparos que lo cegaron, Gatica comentó que “ha sido muy lento, ya van a ser dos años y aún se sigue extendiendo el plazo de investigación, aún no hay certeza de quién fue el que disparó y, por ende, queremos agilizar los procesos”.

En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, manifestó que “estamos muy satisfechos de haber logrado una campaña a nivel global, que incluyó tanto a Gustavo como también a Fabiola Campillai, que recolectamos cientos de miles de firmas que tenemos ahora la posibilidad de entregarlas directamente a fiscal nacional”.



“Para nosotros lo fundamental es que esto no se quede en quiénes son los autores materiales, sino que avance la investigación en toda la cadena de mando hasta llegar hasta los más altos mandos para indagar la responsabilidad que tienen por haber, por su inacción, para impedir que estas situaciones se hayan producido”, complementó.



A ello, sumó que es importante buscar la investigación dentro de los altos mandos, por “no haber tomado las acciones necesarias para impedir que haya habido cientos de víctimas de trauma ocular y haber tomado medidas tremendamente lentas para impedir esa situación, así que esperamos también con esto, que es por Gustavo y por todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en Chile, que se investigue a los mandos”.



Finalmente, Piquer cuestionó el rol que ha cumplido el Gobierno en las diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, tratando los actos como hechos aislados en medio de las manifestaciones que marcaron la agenda a fines de 2019.