"Ha sido la tónica": Retiran de circulación bus "pirata" que trasladaba migrantes desde Iquique a Santiago

03.02.2022

Un operativo realizado por el Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transporte resultó con un bus "pirata" requisado, el cual llevaba a migrantes desde la ciudad de Iquique a Santiago.

Paula Flores, jefa del Programa de Fiscalización, indicó que "hemos detectado, lamentablemente, y ha sido la tónica en este mes de detectar buses informales principalmente que vienen de la zona norte de nuestro país".

En ese sentido añadió que "en este preciso momento, a la altura de Caldera, nuestros equipos están retirando un bus que viene con inmigrantes proveniente desde Iquique. El conductor no tenía licencia, era una persona extranjera, el bus no tenía control de dispositivo de velocidad, no cumplía con ninguna de las normas de seguridad y menos con ningún protocolo para prevenir los contagios de COVID".

Cabe destacar que sólo en el mes de enero se han retirado cinco máquinas que realizaban este tipo de viajes en la zona norte y centro del país.

Aumentan los siniestros que involucran buses interurbanos en comparación al año 2021

Autoridades entregaron cifras de siniestralidad en buses interurbanos, en donde se apreció que en comparación al año pasado aumentaron los accidentes que involucraban este tipo de transporte.

El coronel Freddy Vergara, jefe (s) de la Zona de Tránsito de Carabineros indicó que "entre enero del año 2021 y enero del 2022, verificamos que existe un aumento en la cantidad de accidentes o siniestros en el tránsito con la participación de buses interurbanos, por lo cual se están intensificando las fiscalizaciones en el terminal, realizando controles de alcohol y de drogas para evitar que los conductores realicen sus servicios bajo la ingesta de alcohol o de drogas".

Ante esto, las autoridades hicieron un llamado a que los propios pasajeros fiscalizaran los buses en los cuales se transportan, asegurándose de que estos cuenten con asientos con cinturón de seguridad, que se respeten los horarios de conducción en máquinas que realicen trayectos largos y que se rellene de manera correcta la planilla pasajeros.