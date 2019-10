Habla joven que se hizo meme tras limpiar paredes: "Apoyo las demandas que se exigen"

Anita Kahn dijo en su cuenta de Instagram que "me han tachado de muchas cosas estos días, pero no las voy a mencionar acá".

24Horas.cl Tvn

29.10.2019

Una joven se transformó en meme y viral en las últimas horas luego de que intentara borrar con una escoba -y sin resultado positivo- rayados en contra el Estado y carabineros tras las protestas en Santiago.

La imagen obligó a la aludida a referirse públicamente, aseverando estar de acuerdo a las consignas ciudadanas.

"Quiero ser súper enfática en que yo apoyo, completamente, las demandas que se están exigiendo", dijo Anita Kahn en su cuenta de Instagram.

Agregó que desde que se hizo conocida su imagen "me han tachado de muchas cosas estos días, pero no las voy a mencionar acá. No voy a esparcir, ni divulgar opiniones negativas que solo fomentan odio y aún más separación entre nosotros".

"El querer ayudar y lograr que este país cambie para mejor es algo inherente a mi carácter y va desde mis voluntariados, a mi lucha personal contra el diagnóstico de esclerosis múltiple que me hicieron hace un mes atrás", complementó Kahn.

Asimismo, dijo desconocer la intención de quien grabó el momento, pero "es una situación en la que no me había encontrado antes y ha sido una experiencia que me hubiese gustado evitar".

"Yo marcho y limpio, porque independiente de mi apañe y postura frente a lo que está ocurriendo en Chile, creo que el país es de todos y es así como vamos a generar un cambio positivo", sentenció.