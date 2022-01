Habla mujer que atropelló a delincuente en encerrona: "Me agaché y me tiré con todo nomás"

"Me agaché para evitar posibles posibles disparos (...) Nunca pasó por mi cabeza herir o matar a nadie, solo pensé en escapar", dijo la conductora que logró huir del violento robo.

19.01.2022

El pasado sábado una mujer sufrió una violenta encerrona en La Reina, pero logró escapar de la misma luego de atropellar a uno de los delincuentes que la intimidó con armas de fuego.

La situación se supo este martes gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar del hecho, entre las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, revelando la arriesgada maniobra de la víctima.

Fue en este contexto en que la aludida dio su testimonio del hecho, aseverando que "tengo la costumbre de ir bien atenta a lo que pasa a mi alrededor, por lo que me di cuenta que tenía pegado un auto atrás, y que nunca me pasaba a pesar de que yo iba bastante lento, entonces me puse en alerta".

"Solo sé que reaccioné muy rápido cuando se me abalanzaban en un auto", añadió.

No obstante, destacó que, lejos de asustarse, "me agaché para evitar posibles disparos y me tiré nomás con todo hacia delante".

Respecto al atropello de uno de los sujetos aseveró que "lo único que pensaba era en salir de ahí".

"Nunca se cruzó por mi cabeza herir o matar a nadie, solo pensé en escapar. Estaba asustada y todo me salió muy espontáneamente, ya que nadie anda por ahí pensando en atropellar a nadie", manifestó.

Finalmente, la mujer manifestó que "a mí no me gusta quedar paralizada del miedo, más que gritar hay que hacer y resolver rápidamente con lo que hay".