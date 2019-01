"Hace 15 días no sé nada de él": mujer denuncia que le quitaron custodia de hijo pese a sufrir violencia intrafamiliar

Sebastián Mora

18.01.2019

Alicia Carvajal denunció que debió "entregar" a su hijo luego de un fallo judicial que le otorgó la custodia del menor de cuatro años a su esposo, de quien está separado y sería responsable de violencia intrafamiliar, en Calama.

En conversación con 24Horas.cl, la mujer explicó que en una audiencia desarrollada el 7 de enero pasado, el niño de iniciales M.M.I.C. quedó a disposición de su padre biológico, quien hasta el día de hoy no permite visitas al aludido.

"Hace 15 días que no sé nada de él. Su padre no me deja verlo, tampoco a otros familiares", contó Carvajal.

Sostuvo que la justicia dio la razón al hombre, quien, según dijo, "presentó evidencias falsas de supuestas actitudes mías, como alcoholismo y que era peligrosa".

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Alicia reconoció estar muy afectada porque tuvo que llevar personalmente a su hijo ante el juez luego de la resolución del tribunal. Sin embargo, un video captado por la propia familia reveló el dramático momento en que el menor de edad se resistía a dejar a su madre y familia.

"Ni siquiera he podido ver eso, me da mucha pena todo lo que está pasando", complementó.

También reveló la tristeza que le generó el caso, considerando que "antes de que nos separáramos, habían tres denuncias de violencia por parte de mi esposo y pese a ello le dan la tutela".

"En la audiencia me dijeron que esto yo lo hacía para molestar y desestimaron mi postura, fue todo muy injusto", agregó.

APELACIÓN

Junto a su abogada, Alicia presentó un recurso de apelación con el fin de revertir el dictamen, argumentando en "grave prejuicio" que ocasiona esta al niño. Carvajal manifestó que su propio hijo reconoció a su padre el responsable de ciertos golpes en su cuerpo, cuyas marcas quedaron marcadas luego de una visita que tuvo el 30 de diciembre de 2018.

Las marcas que fueron encontradas en el cuerpo del niño

El texto, al que tuvo acceso este portal, se detalló que en dicha ocasión el menor de edad, tras juntarse con el padre, llegó "con los ojos muy hinchados debido a que había llorado mucho, muy callado y con una actitud sumisa, momento en que el día 31 de Diciembre, fecha en que estampó la denuncia, la denunciante se percata que el niño tiene tres moretones en su pierna derecha".

Detallar que, al término de la redacción de esta nota, 24horas.cl intentó contactarse con el padre del niño, pero no fue posible.