"Hago esto con todo el amor de mi vida": el papá "delivery" que reparte con su pequeña hija

22.09.2020

Ante la incertidumbre laboral por la pandemia y la necesidad de generar recursos, un padre masajista terapéutico se reinventó haciendo delivery, pero con su hija de cuatro años.

Un video donde aparece entregando un pedido junto a la pequeña Verona se viralizó en redes sociales, y gracias a ello pudimos ubicar a Oman Martínez, el protagonista de esta historia de amor y esfuerzo.

Este venezolano (31) llegó hace cuatro años a Chile. Pese a que se desempeñaba como masajista y que tenía proyectos profesionales en esa área, la pandemia lo obligó a postergar todo por lo que ante la necesidad de trabajar no le quedó otra que salir en bicicleta junto a la niña.

La madre de Verona trabaja y como los jardínes infantiles no están abiertos, él tiene que quedarse a su cuidado. Dice que el ritmo de trabajo lo maneja ella y sabe que esta acción conlleva algunos riesgos. Sin embargo, recalca que "yo hago esto con todo el amor de mi vida".

Además, se ha visto en la obligación de generar ingresos para mantener a su familia: "Si nos quedamos en casa vamos a estar un poco más cómodos, un poco más tranquilos, pero la parte monetaria no fluye".

Ante este difícil escenario, Oman decidió aventurarse al delivery para lo cual adaptó un motor a su bicicleta con tal de evitar un desgaste agobiante: "Yo igual fui un niño y me encantaba que mi papá me llevara, me trajera, me motivara y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi hija", recuerda.

Este padre sabe que se expone a robos que ya han afectado a repartidores como él, pero quienes se dedican a esta actividad laboral saben que siempre hay un buen argumento para seguir adelante.

Ahora, Oman asegura que pretende inculcar el esfuerzo en su pequeña hija por lo que mientras tanto, seguirá desempeñándose junto a su amada "copiloto".