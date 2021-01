Haitiana denuncia que cuidadora huyó con su hija: "Si fuera chilena ya la hubieran encontrado"

24Horas.cl Tvn

28.01.2021

Un año, tres meses y 17 días es el tiempo en el que Maribel Joseph no ha podido ver a su hija ya que en octubre 2019, la mujer que la cuidaba se dio a la fuga con la niña de tres años y hasta el día de hoy no la han podido encontrar. Para esta madre desesperada, es evidente que en este caso existe discriminación.

Para entender este caso nos tenemos que remontar a mayo de 2018 cuando el caso de Maribel, una madre haitiana que perdió la custodia de su hija tuvo amplia cobertura mediática.

Es aquí donde aparece la figura de Katherine Díaz Sanhueza, quien tomó el papel de cuidadora de la pequeña mientras su madre trabajaba ya solo podía verla durante los fines de semana. Estas intermitencias de la madre hicieron que la niña fuera ingresada al Sename.

En ese entonces se veía a Maribel y Katherine unidas, casi como una familia. Según cuenta la mujer haitiana, "ella me trataba como si fuera su hija, yo la llamaba mamita".

En los archivos de 24 Horas, la propia Díaz dijo que "a una madre no se le quita un hijo, nunca le dije a Maribel que hiciéramos un papel para que yo tenga el cuidado, porque yo sabía que en algún momento ella se la iba a tener que llevar".

Tras 15 días en un centro del Sename, la pequeña volvía a los brazos de ambas mujeres quienes se abrazaban a la salida de tribunales.

Así la infante pasaría oficialmente al cuidado de Katherine Díaz, donde específicamente el Tribunal de Familia de Viña del Mar ordenó al Sename a postularla al programa de familias de acogida especializada y como era decreto de un tribunal no era necesaria una evaluación previa.

Casi un año después aparecerían informes que señalaban que Katherine no era idónea y que se debía iniciar el proceso de revinculación con su madre. Sin embargo, semanas después la cuidadora tomaría la decisión de darse a la fuga.

Según explicó la jueza de Familia, Pamela Pérez, "eventualmente si la familia externa de acogida transitoria se niega a entregar un niño, está incumpliendo una resolución judicial".

Un día después de la desaparición, el Juzgado de Familia de Viña del Mar decretó orden de búsqueda de Katherine, por mientras, la mujer ha subido constantes imágenes y videos con la pequeña en los que también dice que lleva "9 meses fugada con mi madre (la cuidadora)".

En la publicación, Díaz escribe que "estuve una vez en el Sename y lograron sacarme demostrando la verdad, hoy en día me quieren llevar nuevamente por no tener la misma sangre y color que mi familia chilena. No nos dejan ser felices. Solo inventan informes llenos de mentiras con el único propósito de que me aleje de mi familia".

Por su parte Maribel sigue con su desesperada búsqueda, que la mantienen con el alma en un hilo "Tener a mi hija conmigo sería una gran bendición de Dios porque estoy sufriendo. A veces estoy andando en la calle, casi me atropellan por estar pensando en mi hija".

Asimismo, a juicio de esta madre haitiana existe discriminación en este caso. "Yo soy negra, si fuera una chilena ya la hubieran encontrado, porque soy negra me está haciendo daño".

Hasta este miércoles 27 de enero se desconoce el paradero de Katherine Díaz quien compartía hasta hace poco una serie de imágenes de la hija de Maribel, quien solo quiere encontrarla y que se haga justicia.