Hallan huesos en excavación en el Estadio Nacional: PDI ya confirmó su procedencia

Agencia Aton

07.04.2022

Durante la jornada de este jueves, el Ministerio del Deporte dio a conocer a través de sus canales oficiales que en las obras que se están realizando para remodelar el Estadio Nacional, se hallaron osamentas que, en un principio, se decía que podían pertenecer a restos humanos.

"Por favor no nos roben las plantas": Alcaldesa Matthei muestra insólita sustracción en plena vía pública Leer más

De todas maneras, con el paso de las horas, tanto la cartera ministerial como la propia Policía de Investigaciones, a través de su Brigada de Homicidios y el Departamento de Medicina Criminalística, confirmó que se trataban de restos de un mamífero no humano.



"En presencia del presidente de nuestra Corporación, Marcelo Acevedo, dichas osamentas fueron examinadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) la que, en primera instancia, y de acuerdo a pericias visuales, indicó que dichas osamentas corresponderían a restos de animales y no a restos humanos", confirmaron también desde la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.



Eventualmente, desde el ministerio aclararon que "en relación al hallazgo de osamentas en el marco de las obras que se realizan en el Estadio Nacional, informamos que un equipo especial de @PDI_CHILE descartó que se trate de restos humanos, determinando que corresponden a animales".

🔸INFORMACIÓN IMPORTANTE 🔸



En relación al hallazgo de osamentas en el marco de las obras que se realizan en el Estadio Nacional, informamos que un equipo especial de @PDI_CHILE descartó que se trate de restos humanos, determinando que corresponden a animales. pic.twitter.com/7GXlY2pj4S — Ministerio del Deporte (@MindepChile) April 7, 2022

También señalaron que, de acuerdo al protocolo establecido para estos casos, el Servicio Médico Legal deberá entregar un informe final respecto al hallazgo indicado.



Desde la agrupación de exprisioneros político acotaron que "agradecemos a todas y todos quienes tuvieron la intención de ponernos al tanto de esta situación. Asimismo, solicitamos tanto a medios de comunicación independientes, como tradicionales y a la opinión pública en general, no difundir este tipo de información sin tener antes las certezas suficientes, ya que se trata de un tema muy delicado, que por supuesto puede generar falsas expectativas en las familias de las y los detenidos desaparecidos".