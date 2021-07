Hassler denuncia falta de condiciones para retomar clases presenciales en 19 colegios de Santiago

Agencia Aton

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se reunió cerca de las 16:00 horas de este lunes con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para abordar el regreso a clases presenciales en la comuna en el marco del nuevo Paso a Paso, que permite a los jardines y colegios abrir sus puertas desde Cuarentena.



En el encuentro -que duró cerca de una hora-, Hassler le entregó un documento al secretario de Estado donde indicó que los 44 establecimientos educacionales que son parte del municipio están en "crisis". Denunció falta de medidas sanitarias, problemas de infraestructura y desórdenes administrativos arrastrados del periodo anterior, encabezado por Felipe Alessandri.



“Hemos tenido una reunión formal con el ministro de Educación, para poder entregarle la situación en que hemos recibido la educación pública de Santiago, y hemos puesto sobre la mesa un documento que está, hoy día, en conocimiento del Ministerio de Educación que habla de las distintas condiciones que necesitamos para poder volver a abrir los establecimientos educacionales de Santiago para el proceso pedagógico”, explicó la alcaldesa tras la reunión.



La militante PC advirtió que “19 establecimientos, de los 44, no cuentan con condiciones específicas necesarias para realizar clases. Tenemos problemas de distinta índole, partiendo por dos establecimientos que ni siquiera cuentan con libros de clase. Eso nos parece una desidia tremenda. No cuentan con libros, que son una herramienta fundamental para el proceso pedagógico, tampoco con Internet. Además, hay varios servicios en distintos establecimientos que ni siquiera han sido pagados, de hecho le comentamos que incluso en la Dirección de Educación no se paga el arriendo desde abril”.



"Ya nos encontramos regularizando estas situaciones, pero debemos hacerlo en un contexto de grave déficit financiero, donde hemos dejado de recibir cerca de $2 mil millones de parte del Mineduc en subvenciones escolares para este año y proyectamos que esa cifra llegue hasta los $3.500 millones”, lamentó.



De esta forma, la jefa comunal adelantó que “nuestras decisiones en torno a educación, van a ser dialogadas con la comunidad. Aquí no habrá ninguna decisión sin las comunidades educativas, ni tampoco decisiones previas a tener las condiciones en los establecimientos educacionales”.



Mientras, desde el Ministerio de Educación se comprometieron a prestar los apoyos necesarios para que los colegios de la Municipalidad de Santiago puedan retomar las clases presenciales.