Heraldo Muñoz: "Propondré a Mesa Nacional que retiro del 10% sea universal"

24Horas Tvn

18.07.2020

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, aseguró que propondrá que el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que debe ser votado en el Senador tras su aprobación en la Cámara de Diputados, sea de carácter universal.



“Propondré a Mesa Nacional que retiro del 10% sea universal”, sostuvo, explicando que “hay emprendedores Pymes que necesitan salvar sus negocios porque no han accedido a créditos Fogape, o personas clase media que necesitan financiar necesidades de emergencia”.



Los dichos del timonel del partido se contraponen a la propuesta que hizo pública el senador Ricardo Lagos Weber, también del PPD, quien espera que solo puedan hacer el retiro de un porcentaje de los fondos quienes lo necesiten y hayan visto afectado sus ingresos por la pandemia.



La propuesta apunta a “la gente que no disminuyó sus ingresos y que tienen muchas ‘lucas’, que va a retirar plata (de las AFP) y que podría meterlo en un APV ¡sin pagar impuestos!".



De todas formas, Lagos Weber no puso en duda su postura ante el proyecto. “Ya dijimos que junto a senadores de oposición aprobaremos retiro del 10%. Eso NO está en discusión”, adelantó.