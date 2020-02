Hermana de hincha atropellado por Carabineros: "Mi hermano no murió, a mi hermano lo mataron descaradamente"

Natalia Mora afirmó que junto a su familia lucharán para que la muerte de Jorge no quede impune y condenó duramente las palabras de la jueza durante la formalización del carabinero que lo atropelló.

24Horas.cl Tvn

05.02.2020

La hermana del hincha de Colo Colo que falleció tras ser atropellado por un camión de Carabineros luego de un partido de fútbol en el Estadio Monumental habló por primera vez y afirmó que no descansarán hasta lograr justicia para su hermano.

Natalia Mora quiso recalcar: "mi hermano no murió, a mi hermano lo mataron descaradamente".

"Encuentro inconcebible que el Estado no se haya hecho parte en este crimen", condenó y agregó "vienen actuando en la impunidad hace muchos años (Carabineros) y de verdad queremos que ya nadie más muera, no queremos que otras familias sufran lo que nosotros estamos sufriendo ahora".

"Mi mamá perdió a su hijo mayor, mi sobrino perdió a su papá. ¿Cómo le explico a un niño de ocho años que a su papá lo mataron los pacos? es algo que no se puede explicar", sentenció.

Además, Natalia quiso recalcar que su hermano no sólo era un hincha de Colo Colo, sino que además era un activo manifestante de las demandas sociales.

"Solamente lo han tachado de hincha, él era un ciudadano, un hombre que trabajaba en pro del pueblo", aclaró.

Jueza

Por la polémica generada por las palabras de la jueza Andrea Acevedo en la audiencia de formalización del carabinero que manejaba el camión que atropelló a Mora, la hermana de "Neco" dijo que "no estoy de acuerdo con que una persona que tiene que ser totalmente imparcial de juicios de valor en una audiencia porque no corresponde, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión personal, pero no la podemos hacer notar en una audiencia, es inconcebible".

"Ella dijo que a todos los que les gustaba el Colo eran falites, eran aquí y allá y prácticamente que se lo merecía por ser del Colo", recordó.

"Son palabras de gente que tal vez puede tener mucha educación, pero no tiene sentimientos. Es una persona que no tiene corazón", concluyó

24Horas.cl con información de Agencia Uno