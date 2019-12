Hermano de Gustavo Gatica por futuro judicial del caso: "Yo no tengo mucha fe en la justicia"

24Horas.cl Tvn

04.12.2019

En representación de la familia de Gustavo Gatica, el joven de 22 años que quedó ciego tras recibir el impacto de perdigones en sus ojos por parte de Carabineros el pasado 8 de noviembre, su hermano, Enrique, conversó con agencia Reuters sobre la situación actual del estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Además, entregó detalles sobre aquella lamentable jornada y lo que se viene a futuro en materia judicial sobre este caso.

Junto con confirmar que el recinto estudiantil donde Gustavo estudia sicología "se ha movido harto en cómo recibir a mi hermano", Enrique reveló algunas de las cosas que ha conversado con él desde que fue dado de alta de la Clínica Santa María: "Él me ha dicho que transmita algo, siempre ha sido la idea de que ojalá la gente siga movilizándose, que siga luchando porque yo siento que lo más doloroso que nos podría pasar en este escenario social sería volver a lo anterior como que no haya pasado nada. Que todos estos esfuerzos y sacrificios queden en nada".

: Compañeros de Gustavo Gatica aprenderán braille para ayudar a que se titule Leer más

Al hablar en particular sobre lo ocurrido el día del incidente en Plaza Italia, Enrique cuenta que "al parecer habían barricadas en ese minuto, pero no era una situación particularmente violenta cuando hieren a mi hermano. Él no estaba en lo que se llama la 'primera línea', él estaba más atrás, estaba cerca. Lo que sabemos de los registros es que no había una situación particularmente violenta en ese escenario que llevara a que los uniformados usaran ese tipo de armamento".

Respecto a los pasos que sigue el caso en la justicia, Enrique es enfático en postular que hoy para él es difícil confiar en la justicia, "porque sabemos cuantos casos que nos hacen dudar de ella. Hay muchos aspectos que nos hacen dudar de ella, y sabemos que hay justicia para unos y para otros. Entonces, yo no tengo mucha fe en la justicia, en general".

Por último, sobre el cuestionado actuar de Carabineros aseveró que "lo que está ocurriendo en Chile, la represión, está apuntada justamente para generar terror, para generar miedo, para inmovilizarnos. Si es que nosotros dejaremos de estar en las calles y reivindicar lo que es justo, sería un triunfo paran quienes quieren imponernos el miedo".