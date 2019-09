Heroico vecino que frustró robo a joven: "Vi que estaba embarazada y quedé en shock"

El joven escuchó los gritos de auxilio de la mujer y no dudó en ayudarla. Tanto la víctima como el vecino que la auxilió se encuentran en buenas condiciones de salud.

24Horas.cl TVN

30.09.2019

La noche de este domingo se produjo un violento asalto en la comuna de San Bernardo, cuando una joven embarazada de siete meses iba llegando a su hogar y es abordada por dos sujetos, los que a golpes le quitaron las llaves de su vehículo.

"Al bajarme del auto, entre que decido si abro la reja o bajo la bolsa que traía, se me acercan estos dos tipos por detrás. Me quitaron rápido la llave, mientras que el otro me pegaba en la cabeza con la pistola", contó la vícitima.

Como pudo captar una cámara de seguridad del lugar, uno de los sujetos tiró del pelo a la joven y la botó al piso, sin tomar en consideración su estado, momento en el que la joven comenzó a gritar por ayuda.

Así, un vecino que pasaba a esa hora por dicha esquina, acudió al llamado y comenzó a lanzarle piedras a los antisociales, logrando que los delincuentes dejaran el vehículo de la joven y escaparan en el automóvil que habían llegado.

"A mi igual me intentaron quitar el auto y en ese momento yo pedí ayuda y todos hacían vista gorda, nadie me prestó ayuda. Traté de hacer lo que me hubiese gustado que hubiesen hecho por mi y por mis hermanas. Vi que estaba embarazada y quedé en shock", contó el solidario vecino.

La mujer fue examinada y tanto ella como el joven que la auxilió se encuentran en buenas condiciones.